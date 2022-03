Virólogo atacante de Fráncfort sobre el aumento de casos del virus: “Nos relajamos cuatro semanas antes de tiempo” | hessenschau.de

El número de infecciones por corona está aumentando nuevamente y las restricciones están disminuyendo. Nos separamos temprano, dice el virólogo de Frankfurt Martin Sturmer. Le preocupa especialmente el otoño y el invierno.

La tendencia a la baja en el número de contagios ha terminado desde hace varios días. En Hesse, más personas contraen coronavirus nuevamente. La tasa de siete días de nuevas infecciones aumentó a 934 el martes.

En una entrevista con hessenschau.de, el virólogo de Frankfurt Martin Stürmer dijo que el aumento puede deberse a una relajación prematura. Para el verano, el delantero cree en números decrecientes, pero está muy preocupado por el otoño y el invierno.

hessenschau.de: Sr. Stormer, al principio parecía que el número de infecciones disminuiría. En los últimos días, el número de nuevas infecciones por coronavirus ha seguido aumentando. signo preocupante?

Martin Stormer: Esto es al menos una señal de que nos relajamos cuatro semanas antes de tiempo. Esto se debe a que los procedimientos estaban vinculados a días calendario específicos, independientemente del proceso de lesión real.

Además, está la variante secundaria de Omikron, la variante BA.2, que poco a poco va ganando terreno. Sabemos por otros países que esta alternativa es más contagiosa que la alternativa original. Con esta combinación, no es de extrañar que las cifras vuelvan a aumentar.

hessenschau.de: Con menos restricciones, también en la gastronomía y los clubes, ¿espera que la cantidad de infecciones aumente aún más?

Atacante: Exacto. O si ya no es necesario usar máscaras en las escuelas de banco. Estos son los factores que favorecen el envío de vuelta. Solo puedo recomendar a todos, dentro y fuera de la escuela, que sigan usando máscaras durante un cierto período de tiempo. Sé que pone nervioso a mucha gente, incluido yo mismo, pero es una muy buena manera de protegerse.

hessenschau.de: ¿Entonces la mitigación fue incorrecta?

Atacante: No es que esté básicamente en contra de la flexibilización, porque estábamos en el camino correcto, los números bajaron. Pero luego viene la impaciencia. Después de cuatro semanas, en un clima más templado y con mayor certeza sobre dónde colocar la variante BA.2, habría tenido más sentido una mitigación.

hessenschau.de: aunque no sabemos cómo persistirá esta variante del virus.

Atacante: la variante de origen de Omicron no estaba sobrecargando nuestro sistema de salud. Nadie sabe qué tan altos son los hits en BA.2, pero ya dominamos números aún más altos. Para mí, la pregunta es más bien: ¿Qué pasará con Long Covid en el contexto de Omicron y BA.2? Estas son cosas que aún no he resuelto para mí, por lo que, para ser honesto, no estoy tan cómodo.

hessenschau.de: ¿Cómo espera que se desarrolle la situación en las próximas semanas y meses?

Atacante: Tarde o temprano los números caerán significativamente. Va a hacer más calor y eso nos pone en una situación en la que es menos arriesgado quitarse la máscara. Pero sabemos que el Sars-CoV-2 no tiene la misma estacionalidad que otros virus del resfriado, que prácticamente ya no aparecen en verano.

En este sentido, hay que señalar que también tenemos lesiones en verano. No espero que nos arrastre en una gran ola. Me preocupo más por el otoño y el invierno.

hessenschau.de: ¿Por qué?

Atacante: En verano pensamos que no tenemos que hacer nada. Esto está mal. Ahora tenemos que empezar a pensar en las vacunas a tiempo y debemos hacer todo lo posible para no dejar de hacer pruebas y análisis de contraste en el verano hasta que sepamos qué esperar. Así no tendremos que volver a complicarnos la vida en otoño con medidas estrictas. Tenemos esta opción.

hessenschau.de: Pensando en la vacunación, ¿qué quiere decir con eso?

Atacante: La vacunación no es una necesidad, pero ayudará. La pregunta es: ¿Cuál es el propósito de la vacunación obligatoria? Si queremos evitar ciclos extremos, todo el mundo dirá: No tenemos tanto con Omikron, porque Omikron es más suave. Pero aún no sabemos qué variable se incluirá.

Podría volver a ser una onda omicron, por lo que estamos en una buena posición con una vacuna que se adapte a ella. Si el 20 por ciento no quisiera vacunarse, no acabaría con este mundo. Pero si hay nuevas variables o rendimientos delta, estamos atascados.

hessenschau.de: ¿Qué le aconseja a la gente ahora: restringirse o volver a una vida normal?

Atacante: Mientras no haga más calor y los números bajen drásticamente, mantendré mis límites y usaré mi libertad de manera responsable. Por eso pido moderación.

Disfrute del hecho de que la vida cotidiana se ha vuelto más tranquila y relajada, pero no exagere bajo ninguna circunstancia. La referencia a la población debería ser: No hemos terminado con eso.

La entrevista fue realizada por Simon Rustler.