¿Por qué algunas personas son inmunes a la infección por corona? Estudia con los últimos resultados

Los investigadores están investigando la carga viral y la infección. Resultados sorprendentes: 58 personas no han dado positivo por coronavirus

¿Hay personas inmunes a la infección por Covid-19?

En la primavera de 2020, esto se extendió Coronavirus Entre otras cosas también en Reino Unido el fin. varios Los pacientes llegó en hospitales. Para médicos y enfermeras, los riesgos de tratar con virus infectar. Habia mucho infección. Pero para algunos, el virus no tiene ninguna posibilidad desde el principio, a pesar de que pueden haber estado en contacto con él varias veces. pareces ser uno inmunidad especial contra el coronavirus. me pertenece investigador Descubierto en el Reino Unido. los Resultados de la investigacion Esto apareció recientemente en una publicación no auditada previamente en la revista Nature. Los investigadores analizaron varias muestras y datos del personal del hospital británico. Al hacerlo, descubren un grupo universitario. 58 personasdonde durante un período de cuatro meses, La prueba PCR no dio positivo y no se encontraron anticuerpos, aunque el personal de las clínicas ha sido evaluado periódicamente. Al mismo tiempo, varios colegas se infectaron con Corona durante este período.

Corona Virus: poner fin a la infección debido a un aumento en el nivel de células T

En 20 de estos sujetos de estudio, los investigadores encontraron niveles elevados de células T19 de ellos también contienen una proteína inmune llamada . IFI 27. Según los autores, la proteína podría ser un indicador de contacto previo con el Sars-CoV-2. Los científicos sospechan que las personas del estudio experimentaron algún tipo de terminación de la infección. Es posible que el virus haya entrado en los cuerpos de las personas, pero se combatió allí tan rápido que ni siquiera pudo establecerse.





“Nunca había visto algo como esto antes. Es realmente sorprendente que las células T puedan controlar la infección tan rápidamente”. Shane CrottyInmunólogo en La Jolla IInstituto de Inmunología de California, que no participó en la investigación, adaptado de Nature. El sistema inmunológico de estas personas parece ser capaz de combatir el virus antes de que se propague más. Este proceso se conoce en términos técnicos como “Infección fallida“un cierto.

Según los investigadores, la razón de la defensa eficaz contra el virus puede ser de cierto tipo células T de memoria ser lo que encuentran en las muestras. Estas células eran activas contra una serie de proteínas virales que eran importantes para la replicación del virus, las denominadas complejo de replicación. Los investigadores encontraron estas células T significativamente más a menudo en aquellos que no mostraban signos de infección que en aquellos que tenían covid-19. Los investigadores también encontraron este tipo de células T en muestras de sangre tomadas antes de la pandemia.

El estudio deja muchas preguntas sin respuesta

Los científicos sospechan que células inmunes Se forma cuando se infecta con un coronavirus humano que causa resfriados. Porque a diferencia de la proteína espiga, que los virus usan para penetrar en las células humanas, pero varía de una variante viral a otra, complejo de replicación Lo mismo para muchos coronavirus. Esto podría convertir a estas proteínas en un nuevo objetivo para las vacunas que funcionan no solo contra el SARS-CoV-2, sino contra todos los posibles coronavirus.

Sin embargo, el estudio actual deja muchas preguntas sin respuesta. Primero, no está claro cuándo el frío provoca la formación de tales células T. Porque aunque la gran mayoría de las personas han tenido un resfriado por coronavirus al menos una vez en la vida, está claro que solo unas pocas tienen estas células T de memoria.

Por otro lado, otros investigadores señalan que no hay evidencia concluyente de que las personas examinadas hayan estado realmente en contacto con el Sars-CoV-2.

Son necesarios más estudios para obtener datos fiables

Los autores del estudio cuestionaron estas dudas por el hecho de que el aumento de las células T medidas coincidió exactamente con la primera ola de la epidemia en Gran Bretaña. Una coincidencia muy improbable. Otros críticos dicen: Incluso si las células T especiales pudieran bloquear completamente la infección en ese momento, no está claro si esto también se aplica a la variante delta más infecciosa. Por lo tanto, son necesarios más estudios con modelos animales y datos de humanos.

