Virus de Epstein-Barr: ¿Hay una vacuna pronto?

Cáncer, esclerosis múltiple, mononucleosis: estas enfermedades están asociadas con el virus de Epstein-Barr. Dado que casi todas las personas contraen el virus en algún momento de sus vidas, los científicos buscan urgentemente una vacuna. La primera fase de un estudio de vacunas ahora ha comenzado en los EE. UU., que puede ayudar tanto a las personas infectadas como a las no infectadas.





Vacuna contra el virus de Epstein Barr





La primera vacuna contra el virus de Epstein-Barr, que pertenece a los virus del herpes, se encuentra en fase de ensayos clínicos en EE.UU. Vacuna contra ella fiebre glandular Pero también protege contra los efectos peligrosos del virus, como el síndrome de Guillain-Barré, el cáncer y la esclerosis múltiple. Esto es lo que dice Focus.de. Hasta la fecha, no se dispone de un tratamiento sostenible ni de una vacuna.





En un estudio clínico de fase I del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), se debe probar la seguridad y tolerabilidad de la vacuna, que está compuesta por nanopartículas de proteína. Como parte del estudio, 40 voluntarios sanos recibirían tres inyecciones de 50 mcg por vacuna, con la segunda y tercera dosis 30 y 180 días después. La mitad de las personas ya están infectadas con EBV y la otra mitad no. Durante un período de un año y medio a dos años y medio, las personas examinadas son examinadas regularmente para analizar las posibles consecuencias de la vacunación. Todo el estudio de Fase 1 está diseñado para durar cuatro años, según lo informado por el NIAID.

Los expertos suponen que alrededor del 95 por ciento de casi todas las personas tienen el virus de Epstein-Barr, que a menudo pasa desapercibido en la primera infancia. Sin embargo, si la infección ocurre solo en un adolescente o adulto, el virus puede causar fiebre glandular. Además, se dice que el patógeno está asociado con el cáncer de ganglios linfáticos y varias enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y el lupus. El virus también podría desempeñar un papel en Long Covid.

Vacuna para infectados y no infectados





La vacuna está destinada a proteger a las personas no infectadas que aún no han entrado en contacto con el patógeno y a las que ya están infectadas. Por lo tanto, la vacuna también debería ayudar a combatir los efectos tardíos de la infección al limitar la reproducción del virus en el cuerpo. “Una vacuna que puede prevenir o aliviar la infección por el virus de Epstein-Barr puede reducir la incidencia de mononucleosis y potencialmente reducir la incidencia de cáncer y enfermedades autoinmunes”, dijo el director del NIAID, Anthony Fauci.





Los científicos destacan la importancia de la vacuna





También en Alemania, los científicos esperan obtener una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, ya que el efecto cancerígeno del virus fue descifrado con más detalle en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) y DZIF. Los científicos de Heidelberg fueron los primeros en demostrar que un componente proteico específico del EBV promueve el desarrollo del cáncer. “Todos los oncovirus humanos examinados hasta ahora conducen al cáncer de una manera completamente diferente”, explica el profesor Henri-Jacques Delecluse, científico de DZIF en DKFZ.





Actualmente no está claro cuántos tumores están directamente relacionados con el patógeno. Delecluse y sus colegas plantean la hipótesis de que algunos cánceres no estaban relacionados con el EBV porque no se pudo encontrar el genoma viral. Los científicos piden ahora que se desarrolle rápidamente una vacuna contra el EBV. “Incluso la primera infección presenta un riesgo de cáncer”, dice Delclause. Los investigadores ya han desarrollado prototipos para una vacuna de este tipo.





