Virus transportó a una mujer de una tienda de cerveza a la unidad de cuidados intensivos – Baja Austria

De hecho, fue solo una fiesta inofensiva en una carpa de cerveza… Karo (35 años) de Baja Austria siempre lo recordará.

A la edad de 17 años, Caro, de 35 años, fue a una carpa de cerveza con su camarilla para pasar la noche.

“Fue una celebración normal con amigos. Nos abrazamos, estábamos cerca, pero no nos besamos ni nada”, dice Baja Austria sobre la noche que debería cambiar su vida por completo.

Fiebre 41.6 grados

Después de ese fin de semana durante las vacaciones de Semana Santa, cayó enferma. Fiebre, dolor de cuerpo, simple gripe, dijo el doctor. La situación debe ser monitoreada más de cerca. Pero ella no se sintió mejor, al contrario. La temperatura corporal subió a 41,6 grados y el joven de 17 años comenzó a alucinar. Cuando fui al baño, finalmente colapsé inconsciente.

Completamente desesperada, su madre volvió a llamar al médico y luego llamó al servicio de rescate. Karo despertó nuevamente en la unidad de cuidados intensivos. Estuvo en peligro de muerte durante cuatro días, y fue solo después de diez días que su condición se estabilizó lo suficiente como para ser transferida a la sala regular.

Diagnóstico: Meningitis bacteriana causada por meningococo.

¿Qué son los meningococos? Las enfermedades meningocócicas son nombradas por bacterias Neisseria meningitidis causa. Esto se transmite de persona a persona. caída de infección Movible, por ejemplo por Toser, estornudar y besar o eso compartiendo copas. La transmisión ocurre preferentemente en lugares donde las personas están en contacto muy cercano: en Guarderías, colegios, discotecas o en fiestas. El riesgo de infección por contactos cercanos, especialmente aquellos que viven en el mismo hogar o en instalaciones comunales, aumenta significativamente. READ La base de las cajas Covid-19: la propia proteína del cuerpo reduce 20 veces la carga viral Fuente: sozialministerium.at

Riñón e infertilidad

La mujer de 35 años solo pudo ser dada de alta del hospital más tarde, pero con consecuencias a largo plazo: el Lower Austria College ha estado trabajando de forma limitada debido a una infección durante 18 años, y solo puede hacer su vida diaria con medicamentos. Las cicatrices en su brazo también recuerdan la insidiosa enfermedad que casi la mata.

La infertilidad también fue una consecuencia de esta enfermedad. “No he tenido mucho tiempo, y los médicos dijeron que probablemente no podría tener hijos”, dice ella. Después de una terapia hormonal exitosa en Suiza, la mujer de 35 años ahora es madre de tres hijos.

“Los tres estaban vacunados”, asegura. Porque: La mayoría de los padres encuentran la palabra “meningococo” cuando sus hijos aún son bebés. Los bebés, los niños pequeños y los adultos jóvenes están especialmente en riesgo. Debido a que la vacunación no forma parte del programa de vacunación gratuito -tres vacunas meningocócicas parciales B cuestan 330 euros, y las vacunas meningocócicas parciales A, C, W e Y 80 euros- y estadísticamente rara vez, muchos padres deciden no salvar puntos de vida.

“A pesar de todos los avances en el tratamiento médico, hemos alcanzado un punto de estabilización en los resultados en el que alrededor del 10 por ciento de las personas con enfermedad meningocócica invasiva aún mueren, a veces dentro de las 24 horas posteriores a la enfermedad”.

Meningitis o envenenamiento de la sangre

La infección meningocócica es muy insidiosa, con consecuencias a largo plazo y, en ocasiones, la muerte.

El problema: un diagnóstico rápido es difícil porque los síntomas de la infección meningocócica en las primeras etapas a menudo no son diferentes de las infecciones similares a la gripe “normales”. Pero luego sucede rápidamente, solo 24 horas después de que aparecen los síntomas, puede ser demasiado tarde para los cuerpos pequeños de los niños, la meningitis bacteriana o la septicemia. El resultado puede ser discapacidades de por vida o incluso la muerte.

Marcos Día Mundial de la Meningitis el 5 de octubre

dijo el Dr. Alexander Schneider, director médico de la universidad. Clínica Pediátrica y del Adolescente de Viena.