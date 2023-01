Visita a Argentina: Scholes espera acuerdo con países del Mercosur

Estado: 29/01/2023 03:58 am

El canciller Schalls viajó a Sudamérica para acordar planes en los campos de energía, materias primas y protección del clima. Aprovechó su primera escala en Argentina para promover el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

Al inicio de su viaje a América Latina, el presidente Olaf Scholes en Argentina hizo un llamado urgente a reiniciar las estancadas negociaciones sobre un tratado de libre comercio entre la UE y el bloque sudamericano Mercosur.

“Las negociaciones han durado mucho tiempo”, dijo después de reunirse con el presidente argentino, Alberto Ángel Fernández, en Buenos Aires. “Es por eso que es importante que todos contribuyan ahora con un espíritu constructivo para que podamos unirnos y encontrar rápidamente una manera de llevar las negociaciones a una conclusión exitosa”. Scholz se mostró optimista de que se podría llegar a un acuerdo. “Encontré buenas mentes y buenas intenciones aquí”, continuó.

Canciller Scholes quiere fortalecer alianza con Sudamérica Matthias Ebert, ART Río de Janeiro, Noticias diarias a las 20:00 horas, 29 de enero de 2023

“Queremos llegar a este acuerdo”.

Fernández dijo estar de acuerdo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: “Queremos presentar este acuerdo e implementarlo. Beneficiará a América Latina y especialmente al Mercosur, beneficiará a Europa y fortalecerá el multilateralismo en el mundo. Volver a la bipolaridad”.

También ha habido desacuerdos recientes entre los países del Mercosur. El gobierno de izquierda de Argentina quiere proteger la economía nacional de la competencia internacional, mientras que los gobiernos de derecha de Uruguay y Brasil quieren eliminar las barreras comerciales antes de cambiar de gobierno allí a principios de año.

Fernández dijo en rueda de prensa conjunta con Scholes que “estamos en una mejor posición” con Lula para llegar a un acuerdo sobre un tratado de libre comercio. Lula gobierna Brasil desde el 1 de enero.

Negociaciones desde 1999

La UE negocia un acuerdo comercial con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) desde 1999. Se logró un gran avance en 2019, pero queda mucho por aclarar en la protección de la selva amazónica.

El acuerdo creará un mercado de más de 700 millones de personas que cubrirá casi el 20 por ciento de la economía mundial y el 31 por ciento de las exportaciones mundiales de bienes.

Argentina no suministra armas a Ucrania

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania fue tema del intercambio en Buenos Aires. El presidente Fernández insistió en que su país no suministraría armas a Ucrania. “Argentina y América Latina no tienen intención de enviar armas a Ucrania ni a ningún otro país en conflicto”. Sin embargo, en una conferencia de prensa conjunta, Fernández pudo asegurar que él y el presidente querían restablecer la paz lo antes posible.

Scholz dejó claro una vez más que, en su opinión, Alemania no participó en la guerra de Ucrania, a pesar del suministro de armas. Esta es una guerra entre Rusia y Ucrania. No puede cambiar el hecho de que Alemania proporciona a Ucrania ayuda financiera y humanitaria o armas. Alemania hará todo lo posible para garantizar que no haya una escalada que conduzca a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN.

Encuentra proveedores de ingredientes en Argentina Xenia Böttcher, ARD Rio de Janeiro, Temas Diarios 11:25 pm, 28 de enero de 2023 READ Semino Rossi: Su madre lucha contra la pobreza en Argentina

Proyectos sobre energía, materias primas y protección del clima

Con la visita del canciller Olaf Scholes (SPD) a América del Sur, el gobierno federal quiere impulsar una cooperación económica más estrecha en áreas como energía, materias primas y protección del clima.

La secretaria de Estado de Economía, Francesca Brantner (Verdes), que preside el Comité Económico del Canciller, anunció una serie de planes concretos que se acordarán durante la visita. “Brasil, Argentina y Chile son países socios con los que tenemos mucho en común”, explicó.

En Argentina, primera escala del viaje, se dice que se adoptará una declaración conjunta sobre política energética. En él, el ministerio de Brandtner explicó que Alemania y Argentina acuerdan mutuamente intercambiar y apoyarse “en su transición energética y el desarrollo de una economía de hidrógeno verde”. Además, se establecerá una nueva plataforma de intercambio entre fundadores alemanes y argentinos.