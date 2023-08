Vista previa de Starfield: Bethesda continúa el juego de rol de ciencia ficción

cuando Juegoscom 2023 se convirtió en una tarea primordial para “campo de estrellasProporcionar en detalle Que Bethesda presente su excelente trabajo aquí está totalmente dentro del ámbito de lo posible.

No es sorprendente quecampo de estrellasEl comienzo casi obligatorio con una larga secuencia de planificación: sin embargo, al comienzo del juego no estás en una nave espacial conquistando la inmensidad del espacio, sino que primero debes establecerte como minero en un puesto de avanzada en la luna del planeta. Vectra. Tu principal prioridad: ¡sigue las instrucciones de tu jefe Lin! Y así comienza un viaje inolvidable a las profundidades de la mina, que inevitablemente nos recuerda el viaje en tranvía al comienzo de “The Elder Scrolls V: Skyrim‘, donde el dragón en un momento dado nos hizo un ardiente y hermoso saludo.

No fue tan impresionante al comienzo de “Starfield”, pero Bethesda y el equipo alrededor del director del juego Todd Howard lograron una vez más crear una gran atmósfera inicial en los primeros minutos del juego. Y una cosa más: el tan criticado motor causa una muy buena impresión por las suaves texturas de la superficie en el espacio o por los trajes de tus compañeros de clase. Básicamente, no estás ahí para maravillarte con los elegantes trajes de tus jefes, sino principalmente para extraer recursos. Puede utilizar el láser para transferir los primeros recursos extraídos a su inventario. Pero esto es más que eso. Mucho más. Algo se asoma detrás de la cueva oscura a la que tendrás que entrar por tu cuenta. Una vez que toques el brillante artefacto, serás testigo de una visión interestelar que recuerda, en el mejor de los casos, a la famosa secuencia psicodélica del clásico de ciencia ficción 2001: Una odisea en el espacio.

Starfield: después de la secuencia de apertura está antes de “Creación de personaje”

El artefacto y sus efectos forman el punto de partida, por así decirlo, de tu aventura en Starfield. Porque sólo entonces sigue la creación obligatoria del personaje, donde puedes elegir el protagonista y sus características, logros o fracasos pasados ​​a tu gusto. El descubrimiento del artefacto llevó a una asociación llamada “La Constelación” a examinarlo más de cerca. “Constallation” trata sobre los últimos exploradores espaciales reales, a quienes a menudo sólo les sonríen los habitantes restantes de los sistemas planetarios. Poco después de que la “Constelación” aparezca en tu planeta, otra nave espacial se acerca repentinamente a su punto de partida: piratas, tal vez no por casualidad, que aparecen en el momento exacto en que se encontró un raro artefacto.

Sin más, toma tu arma y lánzate al primer carril de acción en “Starfield”. Lo que es particularmente notable es cómo tus oponentes intentan hacer sus cuerpos lo más pequeños posible o esquivarlos cuando les disparan, y cuán intensas pueden ser las peleas a veces. De hecho, la declaración de la misión indica que encontrarse con un pirata no necesariamente conduce a una batalla. Tendrás que descubrir por ti mismo cómo será el camino alternativo cuando aparezca Starfield. En cualquier caso, tus habilidades con las armas y la búsqueda de artefactos te convierten en un tema interesante para “Constellation”. Al comienzo del juego, serás transportado al gran planeta Nueva Atlantis, donde te unirás al misterioso grupo…