¿Vives más gracias al magnesio, la vitamina D y la fisetina?

24vita Vivir saludablemente

de: Julián Gutman

el presiona divide

Muchos nutrientes se pueden tomar en forma de suplementos nutricionales. Algunos prometen efectos que prolongarán la vida. Obtenga más información sobre los antecedentes aquí.

¿Traga cápsulas y gotas que contienen vitamina D, magnesio, calcio o vitamina B todos los días? Si así se acuerda con el médico tratante: no hay problema. Pero muchas personas toman medicamentos bajo su propia responsabilidad y corren el riesgo de sufrir consecuencias graves. Una sobredosis de calcio puede provocar un ataque cardíaco. Esto es lo que dice Martin Smolich, profesor de nutrición farmacéutica en Lübeck, en una entrevista con Knowledge Gate Dominio: “Se ha demostrado que el riesgo aumenta a partir de una dosis diaria de más de 1.500 miligramos de calcio”. Cualquiera que tome dosis excesivas de vitamina A, B y E en forma de suplementos corre el riesgo de sufrir daños en el hígado y los nervios. Demasiado oligoelemento hierro también puede tener consecuencias potencialmente mortales.

Por lo tanto, consulte siempre a su médico antes de tomar suplementos nutricionales. Los preparados a veces contienen altas dosis de ingredientes activos, lo que aumenta el riesgo de sobredosis. Además, los suplementos sólo son necesarios si el organismo presenta una deficiencia. Un análisis de sangre en el médico aclarará el asunto.

Prolongar eficazmente la vida útil de los productos alimenticios.

Los proveedores atribuyen a algunos suplementos nutricionales, así como a algunos médicos, efectos que prolongan la vida. De hecho, existen nutrientes que nos ayudan a crecer sanos y prevenir enfermedades. Suele ser consumido por adultos sanos y con una dieta equilibrada. Pero hay personas que no pueden absorber sustancias en cantidades suficientes. Las causas incluyen, por ejemplo, el envejecimiento o problemas de absorción en el sistema digestivo. En este caso, su médico tratante iniciará el tratamiento adecuado para usted.

El magnesio en forma de suplementos nutricionales puede provocar una sobredosis. © imago

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Prevenga enfermedades con vitamina D, magnesio y fisetina

Siempre que los siguientes nutrientes no se tomen en forma de complementos nutricionales sin consultar al médico, tendrán un efecto preventivo frente a enfermedades y prolongarán así la vida:

Vitamina D “La ingesta excesiva de vitamina D provoca niveles elevados de calcio en el cuerpo (hipercalcemia), lo que puede provocar náuseas graves, pérdida de apetito, calambres abdominales, vómitos o, en casos graves, daño renal, latidos cardíacos irregulares y pérdida del conocimiento”. “Y la muerte. Dado que la vitamina D se puede almacenar en el cuerpo, es posible una sobredosis aguda y gradual”, informa el Instituto Robert Koch (RKI). Sin embargo, la deficiencia de vitamina D también es perjudicial para el cuerpo. La razón: entre otras cosas Tiene un efecto inmunomodulador, según afirma una publicación en la revista especializada Saltador de la naturaleza El aparece. Esto significa que un sistema inmunitario debilitado se fortalece con una cantidad suficiente de vitamina D, pero la hormona puede regular negativamente reacciones inmunitarias excesivas (por ejemplo, en alergias o enfermedades autoinmunes).

“La ingesta excesiva de vitamina D provoca niveles elevados de calcio en el cuerpo (hipercalcemia), lo que puede provocar náuseas graves, pérdida de apetito, calambres abdominales, vómitos o, en casos graves, daño renal, latidos cardíacos irregulares y pérdida del conocimiento”. “Y la muerte. Dado que la vitamina D se puede almacenar en el cuerpo, es posible una sobredosis aguda y gradual”, informa el Instituto Robert Koch (RKI). Sin embargo, la deficiencia de vitamina D también es perjudicial para el cuerpo. La razón: entre otras cosas Tiene un efecto inmunomodulador, según afirma una publicación en la revista especializada Saltador de la naturaleza El aparece. Esto significa que un sistema inmunitario debilitado se fortalece con una cantidad suficiente de vitamina D, pero la hormona puede regular negativamente reacciones inmunitarias excesivas (por ejemplo, en alergias o enfermedades autoinmunes). magnesio: Nuestro cuerpo lo necesita para mantener la salud de músculos, huesos, nervios y células. Pero también puede sufrir una sobredosis de este mineral vital. Las posibles consecuencias incluyen diarrea y problemas digestivos, así como peligrosos descensos de la presión arterial y debilidad muscular. Los adultos sanos que llevan una dieta equilibrada suelen consumir cantidades adecuadas de magnesio. Se puede encontrar en plátanos, nueces y verduras de hojas oscuras, entre otras cosas.

Suplementos nutricionales: ¿Cuáles son las ocho vitaminas y minerales que son peligrosos si se toman en sobredosis? Ver la serie de imágenes

Fisetina: Este compuesto químico se encuentra, por ejemplo, en las fresas, los caquis y las manzanas. Los experimentos con animales han demostrado que la fisetina actúa como un antiinflamatorio natural. Según investigadores estadounidenses, el material vegetal también estimula las vías de señalización en los humanos, lo que mejora la memoria a largo plazo. Instituto Salk de Estudios Biológicos. “Esto nos sugiere que estos compuestos pueden ser particularmente beneficiosos porque no sólo pueden proteger a las neuronas de la muerte, sino que también pueden promover otras nuevas”, dijo la autora principal del estudio, Pamela Maher, sobre su análisis y la eficacia de la fisetina. . Conexiones entre neuronas.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.