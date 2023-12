Tres estrellas desaparecen ante los ojos de los astrónomos

Página principal sepamos

En julio de 1952, se tomaron dos fotografías del espacio con menos de una hora de diferencia. En la segunda imagen, las estrellas desaparecieron. Ahora el equipo de investigación tiene nuevos métodos.

Madrid – A las 8:52 horas se fotografiaron tres estrellas muy juntas. A las 9:45 horas se tomó otra fotografía de la misma zona. Las estrellas han desaparecido. Por extraño que parezca, unas 100 estrellas en otras partes del espacio también han desaparecido.

El 19 de julio de 1952 se examinó el cielo nocturno en un observatorio de San Diego, California. Se fotografió repetidamente un área particular para detectar asteroides u otros cuerpos celestes que pasaban frente a otras estrellas. Sin embargo, en dos imágenes tomadas una cerca de la otra, los investigadores observaron que las tres estrellas que inicialmente eran claramente visibles habían desaparecido repentinamente.

Un nuevo equipo busca las estrellas perdidas

Ahora, muchos años después, un nuevo equipo se ha dedicado al caso. Un equipo de astrónomos liderado por Enrique Solano del Instituto de Astrobiología del CSIS-INTA de Madrid está buscando uno. Estancia Para respuestas. Primero intenté averiguar si las estrellas se habían vuelto a ver desde el accidente. “Usamos el observatorio virtual para ver si los transitorios, que son fenómenos astronómicos que duran sólo un cierto período de tiempo, podían verse en imágenes más recientes de la región”, dijo el equipo. Descubrieron que la constelación no había aparecido en ninguna imagen durante 69 años.

A continuación, el equipo comparó las estrellas con otras estrellas de la región. Si las imágenes difieren significativamente, puede asumir que hubo un error en la imagen de la primera toma. Pero también desmintieron esta teoría, ya que la apariencia de las tres estrellas coincidía con otras de esta región: “El perfil no muestra evidencia de una fuente en movimiento, como un avión, un asteroide o una partícula elemental, ni hay ninguna irregularidad en una fotografía. lámina.” .

Los investigadores también descartan la posibilidad de que las tres estrellas hayan salido accidentalmente al mismo tiempo. Si el objeto son en realidad tres estrellas separadas, deben estar muy juntas. De lo contrario, no se habría registrado luz o ausencia de luz en la Tierra en tan poco tiempo. Esto también significa que los transitorios deben estar más cerca de la Tierra de lo que se suponía originalmente. “Para que exista una relación causal, la distancia entre las tres fuentes de luz no debe ser superior a seis unidades astronómicas y a no más de dos años luz de la Tierra”.

Proponiendo nuevas teorías sobre las personas trans

Las investigaciones indican que el avistamiento fue de asteroides u otros cuerpos de nuestro sistema solar. Otra teoría es que los objetos fueron causados ​​por lentes gravitacionales. El espacio y el tiempo se ven distorsionados por cuerpos celestes muy pesados. Esto hace que los objetos distantes se magnifiquen y parezcan más cercanos. Pero esta interpretación también requiere ciertas condiciones: “Si esto es cierto, un gran número de objetos masivos deben servir como lentes para producir tres imágenes”.

Desafortunadamente, todavía no hay respuestas claras a la pregunta de dónde desaparecieron las tres estrellas. El equipo continúa investigando eventos similares para investigar la desaparición de cuerpos celestes. El espacio guarda muchos casos extraños, como la mayor explosión jamás observada. O una estrella que ha estado alargada y “espagueti” por un agujero negro durante años.