¡La “Prueba del pájaro” revela si tu amor tiene una posibilidad real!

Todos lo sabemos: durante la fase de llegar a conocerte, nuestros pensamientos y sentimientos se vuelven locos. Durante este tiempo muchas veces nos acompaña un sentimiento de incertidumbre sobre si esta relación durará o no. La “Prueba de pájaros” que actualmente es tendencia en TikTok te da la respuesta. Te contamos cómo funciona para que puedas poner a prueba tu relación.

Esta es la “Prueba del Pájaro”

Si ha estado siguiendo las tendencias de psicología en TikTok, no puede ignorar la “Prueba de pájaros” en este momento. Esta prueba está destinada a ayudarle a descubrir si la persona con la que está hablando realmente habla en serio acerca de usted. ¿Cómo es realmente su interés? ¡Que el pájaro vuele!

En esto se basa el “Prueba del Pájaro”.

No te preocupes: Quiz no es solo una tendencia aleatoria de TikTok que se olvidará rápidamente. Se basa en una idea del terapeuta de parejas John Gottman, quien se centra en las interacciones con su pareja en su trabajo de investigación “Contact Displays”. Si la cercanía física, las preguntas o las conversaciones son rechazadas o incluso ignoradas, es probable que esto no sea un buen augurio para su relación. Las parejas que participan en estas interacciones suelen permanecer juntas por más tiempo.

“¡Mira un pájaro!” Así funciona la prueba

Dado que el “Prueba del pájaro” puede utilizarse discretamente en todas las situaciones cotidianas, al principio parece banal. Ya sea caminando, comiendo o en el tren, en todas partes podrá pronunciar la frase crucial del test: “¡Mira un pájaro!”

La reacción de la otra persona decide cómo será tu relación. Si su pareja responde con interés a su frase burlona o exclamación, su relación tiene buenas posibilidades. Si tu novia responde de manera aburrida y desinteresada, tu conexión es débil y quizás solo temporal. En lugar de pájaros, puedes utilizar otros temas u objetos no relacionados. En última instancia, el objetivo de la prueba es qué tan interesada está su pareja en su interacción.

Aquí puedes utilizar la “Prueba de pájaros”.

En primer lugar, puedes utilizar la “Prueba del pájaro” cuando tengas citas para ver si es posible tener una relación con tu pareja. Pero la “prueba del pájaro” también puede aclarar con qué amigos, familiares o compañeros de trabajo se llevará bien en el futuro.

Has hecho la “prueba del pájaro”: ¿y ahora qué?

Los resultados de las pruebas pueden mostrar qué tan compatible eres con alguien en solo unos segundos. Esta prueba psicológica también desempeñará un papel importante en el futuro. Sin embargo, no se debe hacer depender una relación o amistad a largo plazo de una reacción desinteresada y, en el peor de los casos, de poner fin a la relación. En este caso, utiliza el test para repensar o cambiar la dinámica de tu relación.