TOI-5205b 'Planeta prohibido': el descubrimiento de la NASA desafía la teoría de la formación de planetas La NASA ha descubierto un exoplaneta masivo que orbita una estrella relativamente joven. Esto no debería ser posible de acuerdo con la teoría actual de formación de planetas.

A la izquierda está la relación entre el exoplaneta TOI-5205b y su estrella enana roja. A la derecha hay un planeta de tamaño similar a una estrella del tamaño de nuestro Sol. NASA/Katherine Caín Según la teoría, planetas tan grandes no deberían haberse formado en la órbita de estrellas tan pequeñas. Imágenes de imago/Biblioteca de imágenes científicas Investigadores de la NASA descubrieron el planeta con el satélite Tess. imágenes imago / imágenes StockTrek

La NASA ha encontrado un exoplaneta gigante con una estrella mucho más pequeña.

La agencia nombró al planeta TOI-5205b.

En comparación, es como un limón girando alrededor de un guisante.

La NASA ha encontrado un exoplaneta de un tamaño sin precedentes. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. No hay nada inusual en esto en sí mismo, la NASA a menudo se ha encontrado con gigantes gaseosos de este tamaño. Sin embargo, los astrónomos encontraron la agencia espacial No he visto un planeta tan grande fuera del sistema solar., orbitando una estrella enana de baja masa. Según las teorías actuales sobre la formación de planetas, esto no debería ser posible. Por esta razón, el planeta con la designación TOI-5205b recibió el apodo de “Planeta Prohibido”.

El hogar del exoplaneta recientemente descubierto es una estrella enana roja designada como TOI-5205. Eso es solo alrededor del 40% del tamaño y la masa de nuestro Sol. Los astrónomos no esperaban que estrellas tan pequeñas pudieran albergar planetas gigantes. “La estrella anfitriona TOI-5205 tiene cuatro veces el tamaño de Júpiter y aun así se las arregla para formar un planeta del tamaño de Júpiter, lo cual es muy sorprendente”, dijo el autor del estudio, Shubham Kanodia.

Debido a su enorme tamaño, los investigadores de la NASA han comparado el planeta con un limón que gira alrededor de un guisante.

El descubrimiento desafía las teorías

El descubrimiento de un planeta gigante que orbita alrededor de una estrella relativamente joven desafía las teorías de formación de planetas. Las estrellas se forman a partir de enormes nubes de gas y polvo en el espacio. La materia que queda atrás orbita la estrella, formando un disco giratorio en el que nacen los planetas.

“Si no hubiera suficiente material rocoso en el disco al principio para formar el núcleo inicial, no se podría formar un planeta gigante gaseoso. Y eventualmente, si el disco se evaporara antes de que se formara el núcleo masivo, tampoco se podría formar un gigante gaseoso. ” explica Kanodia.

otros planetas de este tamaño

El exoplaneta gigante fue descubierto como parte de un programa de investigación de la NASA destinado a descubrir exoplanetas gigantes. El equipo ya ha realizado varias otras observaciones de planetas que podrían tener un tamaño similar.

Esto sugiere que el “planeta prohibido” puede no ser un planeta prohibido en absoluto. Entonces, las teorías de la formación de planetas pueden necesitar una revisión. Además, al equipo le gustaría combinar el planeta recién descubierto con Examen del telescopio espacial James Webb. Esto ayudaría a revelar los secretos de su creación imposible en la realidad.

