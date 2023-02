Espinillas en la piel deshacerse de ella

24 vida salud

Para evitar consecuencias graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares debido al colesterol alto, debe controlar sus niveles regularmente. Porque demasiada grasa en la sangre no causa ningún síntoma durante mucho tiempo.

Las dos formas principales de controlar sus niveles de colesterol son a través de la dieta y análisis de sangre realizados por su médico. Lo que come tiene un gran impacto en sus niveles de colesterol: las grasas saturadas, que se encuentran en la mayoría de los productos cárnicos, productos lácteos enteros, alimentos preparados y productos horneados como pasteles y galletas, aumentan el colesterol LDL. Mientras que los alimentos ricos en grasas insaturadas y ácidos grasos omega-3, como los que se encuentran en las verduras, las nueces, el aceite de oliva y el pescado, ayudan a reducir los niveles de colesterol. Se recomienda que su nivel de colesterol sea controlado regularmente por un médico con un hemograma completo. Esta es la única forma de contrarrestar las consecuencias a largo plazo, como la aterosclerosis, los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, causados ​​por el exceso de grasa en la sangre.

Colesterol alto: ¿Cómo puedes saber por tu piel que algo anda mal?

Demasiada grasa en la sangre debido al colesterol LDL alto puede verse como granos amarillos en la cara, llamados xantomas, alrededor de los párpados, los brazos, las piernas y las nalgas. © Zoonar.com/Lars Zahner / Imago

La llamada hipercolesterolemia con un nivel excesivamente alto de colesterol de lipoproteínas de baja densidad es muy peligrosa porque el colesterol alto no causa ningún síntoma perceptible durante mucho tiempo y puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares sin que se note. Cambie los hábitos de estilo de vida cruciales en una etapa temprana para prevenir efectos a largo plazo. Si aparecen cambios en la piel por primera vez, es decir, depósitos visibles debajo de la piel, esto ya es una clara señal de niveles elevados de lípidos en sangre. En este caso, debes visitar a tu médico de cabecera, internista o dermatólogo para que te aclare, así como solicitar un hemograma para comprobar tus niveles de colesterol. Si se confirma la sospecha de colesterol alto, el médico le aconsejará que ajuste su dieta lo antes posible: los alimentos mediterráneos han demostrado ser muy efectivos para reducir el colesterol alto.

Los síntomas de la piel que ocurren particularmente en la cara, alrededor de los párpados, en los brazos, las piernas y las nalgas se denominan xantomas y son causados ​​por un exceso de grasa en los vasos sanguíneos. Se ven como ampollas y por lo general son de color amarillo.

Otros signos físicos que pueden resultar del colesterol alto durante un largo período de tiempo incluyen:

Piernas adoloridas

opresión en el pecho

agotamiento

trastornos de la conciencia

Mareo

alteraciones visuales

dificultad para respirar

