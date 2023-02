5 consejos para tu día a día, para que los kilos bajen

Especialmente después de Navidad, muchos de nosotros pesamos unos cuantos kilos más. Le mostraremos cómo puede utilizar sencillos consejos para perder peso e incorporar más ejercicio a su vida diaria.

2023 ¿Quieres comer más conscientemente?

En teoría, todos sabemos qué hacer para perder algunos kilos: debemos comer más saludablemente y hacer más ejercicio. Desafortunadamente, falla una y otra vez cuando se trata de la implementación. Pero con estos cinco consejos para tu dieta y ejercicio en la vida diaria, puedes lograr la figura de tus sueños en 2023. Incluso pequeños cambios en tu rutina diaria pueden traer grandes resultados.

Consejos sobre comer

Estos sencillos consejos te ayudarán a perder algunos kilos sin mucho esfuerzo. Se incorpora fácilmente a su vida diaria, garantizado sin dietas estrictas ni el efecto yo-yo. ¿Quieres convertir tu dieta a comida vegetariana? ¡Tenemos recetas ingeniosas para veganos!

1. No-Gos: Alcohol, dulces y snacks

El mayor enemigo de tus planes para adelgazar son las pequeñas tentaciones del día a día. El azúcar en particular te impide alcanzar la figura de tus sueños. Sin embargo, desaparece no solo en los dulces, sino también en todas las bebidas alcohólicas. Además, el alcohol a menudo estimula el apetito, por lo que le encanta comer bocadillos poco saludables después de haber tomado una copa.

¡Aléjate de los productos light! Lo atraen con la promesa de ser especialmente livianos y ayudarlo con sus planes de pérdida de peso, mientras que los productos livianos a menudo hacen todo lo contrario. A menudo contienen menos grasa pero más azúcar. Los productos dietéticos azucarados pueden dificultar la pérdida de peso porque el azúcar aumenta el apetito y hace que se libere más insulina.

¿Quieres eliminar constantemente el azúcar de tu dieta? Así es como funciona la dieta del azúcar: ¡consejos para evitar los dulces!

Un consejo importante para perder peso: ¡evita el alcohol y los dulces!

2. Comidas: el tiempo y los ingredientes son esenciales

Un error común cuando se trata de perder peso es retrasar las comidas. Sin embargo, esto aumenta el potencial de los antojos de alimentos. Planifique sus comidas firmemente en su vida diaria. No coma sobre la marcha o en su escritorio. Debes comer cada comida con atención plena y paz para que tu cuerpo realmente pueda disfrutarla.

No solo es importante la frecuencia con la que comes, sino también lo que comes. El verde es el enemigo a largo plazo contra los molestos kilos. Porque la fibra de las verduras expande el estómago. Esto envía señales de saturación al cerebro y el hambre se come primero. Si aún no conoce una receta favorita con muchas verduras, puede experimentar a través de todo el estante de verduras en el supermercado y probar una gran cantidad de recetas.

En el clip: Dormir bien es muy importante para tu salud

3. Dormir y beber lo suficiente

Los estudios muestran que la falta de sueño y el aumento de peso a menudo están relacionados. Dormir 1,2 horas adicionales por noche debería significar que consumes 270 calorías menos durante el día. Los investigadores del sueño recomiendan un promedio de 7,5 a 8,5 horas de sueño por noche. Sueño profundo: ¡se siente como un sueño!

Beber lo suficiente también es saludable e importante para su metabolismo. En lugar de jugos o refrescos, debes beber más agua todos los días. Si eso es demasiado aburrido para usted, puede condimentar el agua con sabores como una rodaja de limón, pepino o un poco de romero, o beber té en su lugar. Estos cinco tipos de té estimulan el metabolismo y ayudan durante la pérdida de peso. También respondemos a la pregunta de qué tan efectiva es una dieta de desintoxicación para perder peso.

Consejos de fitness en la vida cotidiana.

Más ejercicio en la vida diaria contribuye decisivamente a la pérdida de peso. Pero no tienes que sudar durante horas en el gimnasio todos los días. Incluso los pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia y aumentar su ingesta calórica diaria.

¡Sal al aire libre! Es una buena idea incorporar el ejercicio a la vida diaria.

4. Regulación diaria activa

Cualquiera que se desplace al trabajo en autobús o tren puede aumentar su actividad física bajándose una parada antes y caminando más. Esto estimulará la circulación sanguínea y ganarás unos cuantos pasos por la mañana. Puede establecer una meta de caminar 10,000 pasos al día. ¿Usas reloj inteligente o tu celular tiene podómetro? Luego mire la cantidad de pasos que da cada día. Apuesto a que pronto preferirás usar las escaleras en lugar del ascensor.

Si te sientas en tu escritorio todo el día en el trabajo, tu circulación sanguínea se ralentiza. Para volver a levantarse y estimular la circulación sanguínea de vez en cuando, también puede levantarse regularmente en el trabajo. Por ejemplo, siempre puede hacer una llamada mientras está de pie o dando la vuelta en el camino a una reunión.

También quemas muchas calorías cuando esquías: te diremos qué áreas de esquí son las mejores y, lo que es más importante, las más baratas.

¿No tienes tiempo para hacer ejercicio porque tienes una cita con amigos? ¡Solo ve a dar un paseo! En lugar de sentarse en una cafetería, salga a caminar al aire libre con una taza de café mientras conversa. Zack, unos pasos más hasta el podómetro.

Corto al supermercado? Caminar Aquellos que están acostumbrados a caminar distancias cortas no solo se ahorran repostajes frecuentes y búsquedas molestas de estacionamiento, sino que también se mueven más espontáneamente en la vida cotidiana. ¿no hay tiempo? Eres más rápido en la bicicleta. Si viaja largas distancias en la ciudad en transporte público, ofrezca su asiento a otra persona que esté parada allí. Esto significa que no te mueves tanto, pero al menos quemas más calorías que sentado.

La proteína favorece la quema de grasa, pero ¡cuidado con el polvo!

5. Programación de fechas deportivas

Al principio, programe un momento específico de la semana en el que pueda probar diferentes deportes y ejercicios. Si no encuentras motivación para salir a correr, no debes forzarte. En su lugar, encuentre un ejercicio que disfrute y manténgalo. No importa si se trata de entrenamiento HIIT, natación, escalada, yoga o ejercicios en el salón. Solo si lo disfruta, es probable que haga ejercicio regularmente y, por lo tanto, incorpore más ejercicio a su vida diaria a largo plazo.