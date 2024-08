Vivir sano con diabetes: Esta es la importancia del ejercicio

La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas. También se ven afectados campeones olímpicos como el levantador de pesas Matthias Steiner y el tenista profesional Alexander Zverev. Sin embargo, cualquier persona con diabetes tipo 1, como los deportistas, debe tener cuidado al entrenar.

“En la diabetes tipo 1 existe un alto riesgo de desarrollar hipoglucemia”, explica el fisiólogo y experto en diabetes Otmar Moser de la Universidad de Harvard. Universidad de Bayreuth en conversación con inFranken.de. Debido a una enfermedad autoinmune, el cuerpo produce poca o ninguna insulina. Sin embargo, la hormona es necesaria para regular el azúcar en sangre. Los pacientes deben inyectarse insulina regularmente durante toda su vida para prevenir la aberración metabólica. Dado que el cuerpo necesita más energía cuando hace ejercicio, los diabéticos pueden experimentar hipoglucemia más rápidamente. “El plan de tratamiento debe ajustarse necesariamente con el médico”, aconseja Moser. La regla general es: menos insulina, más carbohidratos.

Por lo tanto, los pacientes deben inyectarse cantidades más pequeñas de insulina en la última comida antes del entrenamiento. El trasfondo es que la hormona tiene un efecto más fuerte cuando los músculos están activos, como describe el médico especialista en diabetes Gerhard Schmeisel de Bad Kissingen en la revista especializada Diario de diabetes.

Sin embargo, debes aumentar la cantidad de carbohidratos que consumes antes de hacer ejercicio. “Por cada entrenamiento de corta duración (por ejemplo, una hora de natación o una hora de ciclismo), debes comer unos 12 gramos adicionales de carbohidratos de acción prolongada cada media hora”, dice Schmeisl. Los llamados carbohidratos lentos se encuentran, por ejemplo, en el pan integral, los frutos secos, las legumbres o las ensaladas. Es “lento” porque lleva tiempo descomponerse en azúcar en el sistema digestivo.

Controlar el nivel de azúcar en sangre: controlar el nivel de azúcar en sangre es muy importante para los diabéticos cuando hacen ejercicio.

Moser también recomienda comer carbohidratos “rápidos” según sea necesario durante el ejercicio. Podría ser, por ejemplo, un plátano, un pretzel o un zumo de frutas. Para este fin también es adecuada la glucosa clásica.

Pero lo más importante para los diabéticos cuando hacen ejercicio es probablemente medir su nivel de azúcar en sangre. Tanto antes, como después y durante el entrenamiento. La CGM (monitorización continua de glucosa) es la más adecuada para este propósito. Los dispositivos miden continuamente el contenido de glucosa en los tejidos mediante un sensor debajo de la piel. A continuación, los valores se envían al receptor, lo que también es posible a través de un teléfono inteligente. Casi todos los diabéticos utilizan actualmente MCG, afirma Moser. “También lo recomendamos a todo el mundo porque mejora enormemente el control del azúcar en sangre”.

Si siempre controla su nivel de azúcar en sangre, puede evitar la hipoglucemia durante o después del ejercicio. Esto puede suceder fuera de horario; Schmeisl habla del “efecto de regeneración muscular”. El cuerpo quiere reponer sus reservas de azúcar en el hígado y los músculos, lo que reduce los niveles de azúcar en sangre. Este efecto no debe subestimarse. Puede ser necesario ingerir carbohidratos lentos antes de acostarse para evitar la hipoglucemia nocturna. Puede leer sobre los síntomas del nivel bajo de azúcar en sangre aquí.

Pero si el ejercicio parece tan peligroso para las personas con diabetes tipo 1, ¿por qué se recomienda? El ejercicio regular permite a los diabéticos ahorrar insulina porque es una forma natural de reducir los niveles de azúcar en sangre. A largo plazo, los pacientes también necesitan menos insulina porque el cuerpo reacciona mejor a la hormona. Incluso con menos insulina, las células pueden recibir suficiente azúcar.

Al mismo tiempo, el ejercicio reduce el riesgo de comorbilidades, por ejemplo, hipertensión arterial, obesidad o diabetes tipo 2, la denominada “diabetes doble”. Pero a diferencia de la diabetes tipo 1, este tipo se puede tratar durante un corto período de tiempo, incluso mediante ejercicio. En las personas con diabetes tipo 2, simplemente se desarrolla resistencia a la insulina y la hormona ya no funciona. El ejercicio regular y una dieta saludable pueden mejorar el efecto de la insulina.

Los afectados deben hablar primero con su médico y obtener autorización para hacer ejercicio. En presencia de determinadas comorbilidades, puede ser necesario realizar previamente un examen cardíaco mediante un electrocardiograma (ECG). Sin embargo, las enfermedades previas no suelen ser motivo para no hacer ejercicio. “Hasta ahora no ha habido ningún paciente para el que no hayamos encontrado algo. Incluso si hay varias comorbilidades graves, hacemos recomendaciones sobre ejercicios individuales, sólo hay que ser creativo”, afirma Moser sobre su experiencia en diabetes. Clínica ambulatoria del Hospital Universitario de Graz.

¿Qué ejercicios son mejores para los diabéticos?

Su recomendación para todos los diabéticos es hacer ejercicio al menos 150 minutos por semana, divididos en unas tres o cuatro unidades. “Por supuesto, lo óptimo sería una combinación de entrenamiento de resistencia y fuerza”, explica el científico. Sin embargo, el tipo de ejercicio no es decisivo en el tratamiento. “Siempre les decimos a nuestros pacientes: intenten encontrar algo que disfruten y que puedan imaginarse haciendo con regularidad”.

Tiene que ser mejor a largo plazo. Se puede crear una rutina de entrenamiento. Por ejemplo, correr, andar en bicicleta o nadar son adecuados para la resistencia. El entrenamiento de fuerza puede ser el clásico levantamiento de pesas con mancuernas o con aparatos del gimnasio, pero también pueden ser ejercicios con el propio peso corporal. Los pacientes pueden dividir su entrenamiento diariamente o entrenar resistencia dos veces por semana y fuerza una vez y viceversa la semana siguiente. Por supuesto, también son adecuados los deportes que requieren fuerza y ​​resistencia, como el fútbol, ​​el baloncesto o el CrossFit.

Además, los expertos recomiendan incrementar la actividad física en la vida diaria. Por ejemplo, usar las escaleras en lugar del ascensor, o caminar o andar en bicicleta distancias más cortas en lugar de conducir. En realidad, simplemente aumentar el ejercicio en la vida diaria no es suficiente para tratar la diabetes. “Sólo hacemos esto en situaciones de emergencia, cuando la gente dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio”, dijo Moser. “Es mejor que nada”.

El ejercicio puede mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes

El ejercicio es una buena opción de tratamiento para los diabéticos. Las personas con diabetes tipo 1 pueden ahorrar insulina mediante el ejercicio y reducir el riesgo de desarrollar comorbilidades, como la diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2 pueden tratarse mediante actividad física, entre otras cosas, si la enfermedad persiste durante un corto período de tiempo. Porque el ejercicio mejora la resistencia a la insulina y con el tiempo se elimina por completo. Los diabéticos deben consultar previamente al médico y adaptar su plan de tratamiento en función de su formación. Los expertos recomiendan al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, repartidos en tres o cuatro sesiones de entrenamiento. Una combinación de fuerza y ​​resistencia sería ideal. Pero lo más importante es encontrar un deporte que te guste. Porque si no te imaginas seguir entrenando a largo plazo, no es apto para tratamiento.

