VLT: un planeta gigante alrededor de una estrella doble masiva

Planeta gigante alrededor de una estrella doble masiva



Con ayuda telescopio muy grande El Observatorio Europeo Austral de ESO ha descubierto un planeta alrededor del sistema binario de estrellas b Centauri, que orbita los dos soles a gran distancia. Nunca antes se había descubierto un planeta con estrellas centrales tan masivas.



Imagen del sistema b Centauri con el instrumento SPHERE del Very Large Telescope de ESO. El planeta es el punto de luz brillante en la parte inferior derecha, la estrella se puede ver en la parte superior izquierda y el punto de luz en la parte superior derecha es una estrella en el fondo. [Groansicht]

“Estábamos tan emocionados de descubrir un planeta alrededor de B Centauri, que cambió por completo la imagen de estrellas masivas y la posibilidad de planetas a su alrededor”, explica Marcus Jansson, astrónomo de la Universidad de Estocolmo. El sistema que él y su equipo internacional observaron se encuentra a 325 años luz de la Tierra en la constelación de Centauro. Centauri es un sistema estelar binario, y las dos estrellas juntas tienen al menos seis veces la masa de nuestro Sol. Hasta ahora, no se han descubierto planetas alrededor de estrellas con más de tres veces la masa del Sol.

Y esto realmente no sorprendió a nadie, porque las estrellas masivas no necesariamente crean condiciones en las que los planetas puedan formarse sin ningún problema: generalmente son muy calientes y emiten radiación intensa de alta energía en el rango ultravioleta y de rayos X. B Centauri no es una excepción: la estrella principal debe ser una estrella de clase B, tres veces más caliente que nuestro Sol.

“Las estrellas B generalmente crean entornos muy destructivos y peligrosos, y se pensaba que sería muy difícil formar grandes planetas a su alrededor”, dice Janson. Pero como muestra el descubrimiento ahora, eso no significa que la formación de planetas sea imposible: “El planeta B Centauri es un mundo alienígena en un entorno muy diferente al que estamos aquí en la Tierra y en nuestro miembro del equipo del Sistema Solar Gayatri Viswanath, un estudiante de doctorado en la Universidad de Estocolmo, describe el descubrimiento: “Es un entorno hostil dominado por una radiación intensa y todo explota a una escala masiva: las estrellas son más grandes, el planeta es más grande, las distancias son más grandes”.





B Centauri tiene una masa diez veces mayor que la de Júpiter y es uno de los planetas más grandes descubiertos hasta ahora. También tiene una de las órbitas más lejanas jamás descubiertas en un exoplaneta: está 100 veces más lejos del centro de su sistema estelar que Júpiter del sol. Presumiblemente, esta gran distancia es responsable del hecho de que el planeta haya existido alguna vez.

Los resultados presentados aquí se basan en observaciones realizadas utilizando

Rebuscar Buscador de exoplanetas de polaridad espectral de alto contraste (Esfera) AM telescopio muy grande De la European Southern Stars ESO en Chile. Sin embargo, el planeta ha sido cartografiado, aunque pasó desapercibido, de antemano: el equipo descubrió el planeta a partir de datos archivados del sistema b Centauri, que fue registrado hace más de 20 años por el telescopio de 3,6 metros de ESO.

El equipo informa sobre sus hallazgos en un artículo especializado ahora en la revista. naturaleza temperamental Él apareció.