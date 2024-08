Volkswagen: Bloom pide “legislación vinculante para la movilidad eléctrica”

“Creo que es correcto que la UE se comprometa con la movilidad eléctrica en 2035, pero incluirá otras tecnologías”, dijo Blom al periódico Welt am Sonntag. En la entrevista, el jefe de Volkswagen afirmó que los combustibles sintéticos, especialmente en las flotas de vehículos, podrían ayudar a “hacer algo inmediatamente para proteger el clima”.

Pero: cuando se trata del uso potencial del combustible electrónico, Bloom está pensando más en un nicho y no en usarlo para impulsar tantos automóviles existentes como sea posible. “Las cantidades disponibles de combustibles sintéticos por sí solas impiden su uso en una amplia gama de vehículos”, dijo Blume en la entrevista, citando como ejemplo su uso en el Porsche 911. Se producen a gran escala y pueden alcanzar un nivel de precios atractivo. También puedes controlar los impuestos.

Pero desde el punto de vista tecnológico y de protección del clima, está claro que el camino es hacia la movilidad eléctrica. “La tecnología es muy superior a la del motor de combustión, con la combinación eléctrica adecuada, contribuye significativamente a la protección del clima”, afirma el director. También destacó la importancia de la recarga de las infraestructuras (especialmente en las ciudades) y de los precios de la energía: “ Debe haber suficiente energía renovable disponible y asequible. Las formas fiscales o los incentivos también son importantes durante el período de intensificación, especialmente para acercar a los clientes a segmentos de precios más bajos.

Bloom pidió apoyo político no sólo a los clientes, sino también a la industria, pero no necesariamente en forma de ayuda financiera. Lo que necesitamos es “una legislación vinculante que vaya claramente en dirección a la movilidad eléctrica”. Blom afirmó, según informó “WMS”, que la industria del automóvil es un sector cíclico prolongado y necesita regulaciones vinculantes, dadas las dificultades económicas que afronta. Por parte de proveedores de automóviles como “ZF Friedrichshafen”, Bosch y Continental: “Si se reforzara la movilidad eléctrica, estos problemas no existirían tanto”, afirma Blom. “También es importante fortalecer la competitividad de Alemania”. “En comparación internacional, tenemos un problema de costos”.

Sin embargo, el jefe de Volkswagen todavía ve desafíos en la regulación política específica, que existe desde hace algún tiempo: a partir del próximo año, en la UE se aplicarán límites de CO2 más estrictos para las flotas, lo que sólo se puede lograr con un mayor número de vehículos eléctricos. Cada euro contra las sanciones es un “euro subinvertido”. “Lucharemos para aumentar la proporción de coches eléctricos”, afirmó Bloom. Para 2025, esto supone un “gran obstáculo”, pero Bloom es más optimista para 2026, “porque entonces habrá más productos electrónicos del grupo en el mercado”. El jefe de Volkswagen mencionó específicamente los coches eléctricos de Volkswagen, Skoda y Cupra, valorados en 25.000 euros.

El jefe de Volkswagen también comentó en la entrevista la estrategia del programa. Su predecesor, Herbert Diess, había consolidado las actividades de software a nivel de grupo en la unidad Cariad, que debía desarrollar el sistema operativo de Volkswagen. Blume, por otro lado, ha incorporado a los competidores Xpeng y Rivian como socios. “Fue la decisión correcta reunir los programas en un solo lugar del grupo”, dijo Bloom. “Mi estrategia ha cambiado para cuestionar siempre las expectativas de nuestros clientes. Esto determina lo que hacemos nosotros mismos, dónde trabajamos con los socios y qué compramos. Siempre con el objetivo de brindar las mejores soluciones”. Además: “No podemos hacerlo todo nosotros mismos, pero lo crucial es tener el 100 por ciento de acceso y gestión de su arquitectura.

Mundo.de