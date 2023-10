Voz de Alemania: Los gemelos Kaulitz causan sensación en la batalla | entretenimiento

El viernes por la tarde fue Voz de Alemania“En las últimas pruebas a ciegas, pero también en las primeras batallas de la temporada. ¡Con una gran sorpresa!”

mientras el equipo Ronan Keating (46) ya estaba lleno, en particular Shirin David (28 años) todavía tenía un lugar en su equipo y poco antes del final se llevó consigo tres talentos: Rudi (28 años) de Krefeld convenció al rapero con la canción “Unholy”. Kim Petras y Sam Smith. Después de interpretar “I’m Like a Bird” de Nelly Furtado, Moritz (37), de Remscheid, decidió contratar a Shirin David como entrenadora, al igual que Soliman (25), de Love an der Pignitz.

Moritz de Remscheid lo dio todo por la actuación de Nelly Furtado y logró impresionar a la entrenadora Sherine David. Foto: ProSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski;

Poco antes del final, Giovanni Zarrella (45) incorporó a su equipo a Nicole (27), y los gemelos Kaulitz, Bill y Tom (ambos de 34 años), reclutaron a Franziska (23) de Colonia para el “Team Toll” en las pruebas finales a ciegas.

Una nueva regla para las batallas de “La Voz”.

Las peleas comenzaron de inmediato. Shirin David no tenía ninguna intención de preservar su talento: “En el escenario de batalla queda claro quién pertenece realmente al escenario”. Ronan Keating también fue ambicioso: “Nunca antes había ganado The Voice. ¡Mi plan es ganar aquí!”.

Ronan Keating sueña con ganar el programa “La Voz de Alemania” como entrenador con uno de sus talentos. Pero otros entrenadores también lo quieren Foto: Voz de Alemania/obs

¡Sin embargo, la producción llegó con un cambio de reglas para la nueva temporada! Por primera vez en “La Voz de Alemania”, los entrenadores no tienen que elegir uno de dos talentos en las batallas. También puedes llevarte ambos contigo, siempre que haya nueve talentos en tu equipo.

Entonces, si el entrenador permite que dos talentos progresen, ¡debe enviar a ambos candidatos a otra parte!

Gran sorpresa después de la batalla del “Team Toll”.

Mark (16) y Joel (25) fueron titulares para el equipo. Bill W. Tom Kaulitz en las primeras peleas. Joel recibió un silbato de cuatro vías en las pruebas a ciegas: solo Giovanni Zarrella y los gemelos se volvieron hacia Mark. El estudiante de 16 años ya es un “viejo” showman: ya llegó a la final de “La Voz Kids” hace tres años.

Después de interpretar “Impossible”, admitió Bell, “se me puso la piel de gallina en todo el traje. Ahora tenemos que decidir de inmediato. ¡Esto no puede ser verdad!”

Mark (izquierda) y Joel comenzaron sus primeras peleas. Foto: ProSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski;

Ronan Keating sentía lo mismo: “Tenía ‘Erpel-Pelle’ debajo de mi traje”. Mark le impresionó especialmente: “¡Tienes 16 años! Mierda”. Shirin lamentó amargamente su decisión de realizar audiciones a ciegas: “Mark, ¡me pregunto quién me engañó para que no recurriera a ti!”.

Sin embargo, cuando Bill y Tom anunciaron su decisión, Shireen y Ronan parecieron sorprendidos. Los gemelos Cowlitz gritaron juntos a quienes querían llevarse con ellos a la siguiente ronda: “¡Joel!” Entonces, ¿un “no” a Mark, que acaba de recibir grandes elogios? Shireen y Ronan intercambiaron miradas significativas, hasta que Bill de repente gritó: “¡Alto!”. ¡Nosotros también llevaremos a Mark con nosotros!

Por suerte para ti: ¡Mark y Joel se han ido! Foto: ProSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski;

Un final feliz para el joven talento, como se quedó estupefacto Giovanni Zarrella: “¡Eso no se puede hacer con un chico de 16 años!”

El número del ego es la perdición de Justina.

Shirin tuvo que hacerse cargo de un equipo de tres, en el que destacaba un talento en particular. En opinión de Sherine, Justina (34) se ha esforzado demasiado.

Al entrenador le gustaría saber sobre la canción “No Air”: “¡Justyna tiene la misma canción que la canción interpretada, pero no tiene nada que ver con ella!”. También sigue a Knallhart-Ansage von David: “Lo haré estar en el One-Man-Show” ¡Mira!

A Justina, talentosa de “The Voice”, le encanta ser el centro de atención. Foto: ProSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski;

Su compañero de equipo Kevin, de 27 años, también tuvo palabras claras para Justina: “Ella es considerada con nosotros, pero es aún más considerada consigo misma”.

Sin embargo, Justina no dejó que esto la molestara y continuó concentrándose en su lugar en el centro de atención: “Para mí también es importante destacar”.

El trío sorprendió al público y a los entrenadores. Sin embargo, un talento en particular llamó la atención de Shirin, y no fue Justina.

Kim (derecha), Justina y Kevin compitieron entre sí en la batalla. Foto: ProSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski;

Kim, de 29 años, cantó a Kevin y Justina contra la pared y estaba contento con su lugar en la siguiente ronda.

Hubo otro final feliz para Lizzie (19 años) del equipo de Giovanni. Ella también ganó batallas y todavía está en “The Voice”.