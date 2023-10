Carlo von Tiedemann cumple 80 años: ¡enhorabuena! | NDR.de – Noticias

A partir de: 21 de octubre de 2023 a las 7:00 a.m. Un veterano de la NDR celebró un gran cumpleaños. El presentador religioso Carlo von Tiedemann tiene ahora 80 años.

Es uno de los rostros más famosos del norte y su voz es uno de los rostros más distintivos del canal NDR. Cerca de la gente, aunque el nombre diga “hacia y desde”. Desde hace más de 50 años, Carlo von Tiedemann es un locutor de radio y televisión que disfruta de su trabajo y es siempre auténtico. “Nunca supe que el trabajo era trabajo. Siempre me divierto”, dice von Tiedemann. El 20 de octubre de 2023, el embajador del buen humor y Norddeutscher Rundfunk cumplirá 80 años. “Carlo es una gran sorpresa”, afirma. “Tiene un maravilloso talento para la improvisación y se reinventa constantemente. Ha sido una de las mentes distintivas de nuestra empresa durante más de cinco décadas, y seguirá siendo así”. .” Joachim Knuth, director de la NDR.

Bufón de clase de una familia noble.

Karl Ferdinand Hans Joachim Franz Friedrich von Tiedemann, descendiente de una familia noble prusiana, nació el 20 de octubre de 1943 en Stargard, Pomerania. En medio de la agitación de la Segunda Guerra Mundial, la familia tuvo que abandonar su país de origen a finales de 1944 y huir a Holstein. El nuevo hogar será la tranquila finca Buckhorn en la zona de Plön, donde Carlo y sus padres encontrarán refugio en casa de familiares. En la vecina Wankendorf, el joven Carlo empezó la escuela primaria a finales de los años 40 y ya entonces lo tenía claro: como payaso de clase, tenía lo necesario para ser artista, un talento que le proporcionaría una gran carrera durante muchos años. más tarde. .

Siempre fiel a la radio.

El 5 de febrero de 1971, Carlo von Tiedemann llegó a la NDR, a la edad de veintisiete años. Comenzó su carrera como corresponsal del programa “Kurier am Mittag” de NDR 2. “Cuando me di cuenta de que se puede ganar dinero con la saliva, me di cuenta: esto era lo que más me gustaba”, dice Carlo. Pronto se dedicará al entretenimiento y presentará “NDR 2 am Morgen”. Desde 1977, Carlo también aparece en televisión y se ha hecho conocido a nivel nacional. Primero junto a Aleida Gundlach en la película “Die aktuell Schaubude”, que dirigió con interrupciones hasta 2004. En la revista nocturna “DAS!” Intermedia la venta de perros, gatos y otras mascotas en “Carlos Tier-Auktion”. En el “NDR Quizshow” sus invitados juegan para “Light of the North”. Además de muchos otros compromisos televisivos, siempre se mantiene fiel a la radio. Carlo von Tiedemann se escucha en NDR 90.3 desde 1997.

