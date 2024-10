Werder Bremen: ¡Llegada de Argentina! Regalo de gol a la familia Malathini | juego

Turbulente Tage für Abwehr-Mann Julian Malatini (23).

Beim 4:3 in Hoffenheim sah der Argentinier wie seine Kollegen steinalt aus, ehe er Werder mit seinem Tor und zwei großen Rettungstaten zum Sieg verhalf. Und das bei seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison.

Nach seinem Wechsel im Januar und mehr Spielzeit als erwartet war der 2-Millionen-Transfer zuletzt hintendran.

Das sieht er nicht kommenMieses Knockout-Tackle für Flitzer Quelle: X: LaraLeeLoo, TikTok: Nina_Burger_

„Meine Mannschaftskollegen waren noch mehr bereit als ich. Meine Passannahme und mein Pass-Spiel muss ich verbessern“, sagt Malatini , der nach 726 Bundesliga-Minuten schon zwei Tore auf dem Konto hat. Sein erstes erzielte er am 27. Januar bei seiner Premiere gegen Freiburg (3:1). Und das nach nur 109 Sekunden. Jetzt kommt erneut Freiburg ins Weserstadion. Und Malatini möchte wieder zuschlagen!

Malatini plant Tor-Geschenk für Familie!

Der Innenverteidiger verrät: „Es wäre toll und etwas ganz Besonderes, wenn es läuft wie in der letzten Saison. Denn meine ganze Familie wird diesmal im Stadion dabei sein: Mama, Papa, Bruder, drei Schwestern und noch zwei Kinder meiner Geschwister.“

Ihnen hat er schon Bremen gezeigt. Und die Stadt hat bei Familie Malatini für große Augen gesorgt. Werders Abwehr-Hoffnung verrät: „Alles ist anders als das, was sie sonst so kennen. Für meine Familie ist Bremen eine Großstadt. Architektur, Straßen – alles ist anders und vieles moderner als in bei uns in Argentinien.“

Leer más

Malatini macht Werbung für Bremen, nachdem er in Hoffenheim Werbung für weitere Einsätze gemacht hatte. Seine famose Rettungstat in der Schlussphase ließ Fans und vor allem Torwart Zetterer aufatmen, der ihm zum Dank ein Bier ankündigte. Dieses Versprechen ist allerdings bisher nicht eingelöst …

Malatini am Mittwochmittag: „Ich bin optimistisch, dass ich gleich nach dem Training ein Bier spendiert bekomme.“ Nach seiner Leistung in Hoffenheim hätte er ein ganzes Fass verdient.