Werder Bremen: ¡Niklas Volkrug en la Copa del Mundo! ¡Anuncio del equipo en la transmisión en vivo!

Bremen – ¿Está Niklas Volkrug del Werder Bremen en la convocatoria de Alemania para el Mundial de Qatar 2022? El entrenador de la selección, Hansi Flick, anunció su equipo directamente hoy en una conferencia de prensa para la Asociación de Fútbol. ¡Toda la información y desarrollos en la transmisión en vivo de DeichStube!

13:15: A lo largo del día, Niklas Volkrug tiene que expresarse públicamente.

12:55: Pero no hay mucho tiempo para la fiesta de Niklas Folkrug esta tarde. A las 14.30 horas, el Werder se prepara para el partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig el sábado.

12:25: Flick había incluido a Füllkrug en la lista desde 2016 cuando se trató de la nominación olímpica del equipo. “Tiene mucha confianza con el balón, tiene una buena definición, incluso con la cabeza”, elogió el seleccionador nacional, que ha estado siguiendo de cerca al delantero del Werder en las últimas semanas.

12:18: Niklas Volkrug va a la Copa del Mundo, ¡y sus compañeros lo animan! Leo Bettencourt y Michael Zetterer muestran Instagram Stories cómo el equipo está probando la nominación con el Füllkrug. Qué digo celebrar como un gol de la victoria de última hora. En la final del Mundial, por supuesto.

12:15: Se le pregunta a Hansi Flick sobre una jarra para llenar el PK. “Niklas tiene el impulso de su lado”, dice Flick, quien ha hablado con el veterano entrenador del Werner, Oli Werner. Füllkrug siempre está tratando de mejorar y tiene confianza en el equipo. “Si miras los partidos de Bremen, puedes ver que algo siempre ha cambiado, que están de vuelta”. Folkrug está feliz de tenerlo y puede entablar amistad con todos los roles del equipo.

12:13: Aquí hay una descripción general del equipo de la Copa Mundial de Alemania:

Meta: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen y Kevin Trapp

defensa: Armel Bella Koschap, Matthias Ginter, Christian Gunther, Thilo Kerrer, Lucas Klostermann, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlutterbeek y Niklas Sol

Mediocampo / Ataque: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Volkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Gotze, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hoffmann, Joshua Kimmich, Yosef Moova, Thomas Muller, Jamal Musiala, Leroy Sane

12:10: El SV Werder Bremen felicita a su atacante por la nominación y dice: “Incluso si vemos mucho de este torneo de manera decisiva, te mereces la nominación”.

12:08: ¡El delantero del Werder es recompensado por su brillante temporada y se le permite unirse al equipo DFB y la Copa del Mundo por primera vez! ¡nuestro final!

Werder Bremen: ¡Niklas Volkrug va a la Copa del Mundo! ¡La estrella atacante de la selección alemana!

12:07: ¡Sí! ¡¡¡Niklas Folkrug está allí!!!

12:07: ¡Ahora mediocampo y ataque!

12:04: La defensa está activada. Demasiados nombres para enumerarlos todos rápidamente. Lo prometo, pero entregaremos todo. De todos modos, Mitchell Weiser no está allí.

12:03: ¡Ahora mira el equipo! Comienza con los porteros. Como era de esperar, se conforma el trío de porteros Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen y Kevin Trapp.

12:03: Flick no quiere “hundirse” en las quejas de Qatar, sino que quiere abordar los problemas problemáticos.

12:02: “Ya tenemos un muy buen equipo que podemos llevar con nosotros”, dice Flick. Así que debería haber una jarra para llenar…

12:00 pm.: Hansi Flick informa sobre el proceso de formación del equipo. “No nos lo pusimos todo fácil”, dice el seleccionador nacional.

11:59: ¡Empieza a tiempo!

11:55: ¡El voltaje aumenta! La conferencia de prensa de la Federación Alemana de Fútbol con el seleccionador nacional Hansi Flick comienza cinco minutos después. ¿Niklas Volkrug participará en el Mundial de Qatar? ¿Qué sorpresas se saca el entrenador de la chistera?

11:48: Niclas Füllkrug acaba de llegar a Wohninvest Weserstadion. Cuando se le preguntó sobre su nominación a la Copa del Mundo, solo indicó que aún quedaban 20 minutos para el anuncio. Sonrisa amplia…

11:32: Se están filtrando más decisiones, y son bastante difíciles: Hansi Flick dejará a Mats Hummels en casa y no quiere que regrese el campeón mundial. Así lo afirmó “foto”.

Werder Bremen: Niklas Volkrug estará en forma para la Copa del Mundo – anuncio del equipo en vivo en video

11:28: Aquí hay buenas noticias: después de no poder enfrentarse al Bayern de Múnich, Niklas Volkrug ha vuelto a estar en forma y sus problemas de espalda se han curado. Desde el punto de vista médico, no habrá nada de lo que hablar en contra de participar en el Mundial…

11.11 horas: Uli Werner y Clemens Fritz aún no nos quedan claros. “Hoy no tuve contacto con Wafra”, dijo Werner. Fritz también está a la espera del anuncio del seleccionador nacional. “Todavía no sabemos nada, y si lo supiéramos, no lo anunciaríamos aquí”.

10:59: Ahora, a las 11 a. m., ¿será la conferencia de prensa para el partido del SV Werder Bremen con el entrenador Ole Werner y el jefe del equipo de fútbol profesional Clemens Fritz? ¿Están listos para obtener algo?

10.50 horas: Para más planificación: los nominados se reúnen en Frankfurt el domingo, el avión sale el lunes hacia Amman. Allí se organizará un breve campo de entrenamiento y la selección alemana jugará un partido amistoso contra Omán el miércoles 16 de noviembre.

10:47: Entonces, muchos nombres ya se han filtrado. Ninguno de los otros medios mencionó específicamente a Niklas Folkrug. Dados los muchos No para otros jugadores, eso también podría ser un buen augurio.

Se anunció el equipo de la Copa Mundial en vivo: ¿Niklas Volkrug del Werder Bremen? Las primeras decisiones oscilan

10.40 horas: Parece que dos de los candidatos destrozados por la tormenta han asegurado sus lugares en el equipo de la Copa del Mundo. Y según el sitio web “Sport 1”, Youssef Mukoko está allí, y su colega en la Premier League inglesa, Karim Adeyemi, está volando a Qatar, según “Kicker”. ¿Se le está poniendo demasiado apretado a Niklas Volkrug? Es bueno tener un gran equipo de 26 jugadores… Según los informes, Marco Reus, Robin Goossens y Florian Wirts no estaban incluidos. Según el periódico “Bild”, Benjamin Henrichs y Rani Khedira están desaparecidos. En cambio, participarán Christian Guenther de SC Freiburg y Lukas Klostermann de RB Leipzig.

10.30 horas: Bienvenidos a la cinta en vivo de DeichStube que anuncia el equipo de Alemania para la Copa del Mundo. La rueda de prensa, en la que el seleccionador nacional Hansi Flick quiere anunciar su selección, está prevista para las 12 horas, pero ya hay las primeras novedades respecto a qué jugadores viajarán al Mundial y cuáles no.

seleccionador nacional película hansi Anunciará su equipo para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 el jueves a las 12 del mediodía. Entonces también está claro si werder bremen Niklas Volkrug ha sido nominado para la Copa del Mundo y partirá con la comitiva de la Asociación de Fútbol para el campo de entrenamiento en Amman el lunes. La información más importante y novedades a anunciar sobre WM–Equipo Dar cinta en vivo los DeichStube!

¿Será nominada la estrella del Werder Bremen, Niklas Volkrug? Toda la información sobre el anuncio de la plantilla mundialista en la cinta en directo

La Bundesliga entra en el parón invernal Copa Mundial de la FIFA 2022 En Qatar inminente. y en todas partes werder bremen Todos preguntan: Jarra de llenado Niklas con WM? El delantero está en su mejor momento y ocupa el segundo lugar en la lista de máximos goleadores de la Liga alemana con diez goles. Ahora el secreto ha sido revelado. Hoy, jueves 10 de noviembre, el seleccionador nacional Hansi Flick presentará el partido final Equipo por el Gran Campeonato (20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022) en rueda de prensa en DFB 12 h (en cinta en vivo DeichStube).

Werder Bremen: ¿Niklas Volkrug en el equipo de la Copa Mundial de la FIFA? Anuncio en vivo el jueves

Flick ya tenía hasta 50 jugadores en octubre por un secreto inicial Lista de candidatos Mencioné, mientras tanto, que redujo su elección. 26 jugadores pueden viajar a WM En el estado desértico de Qatar -y Jarra de llenado Niklas Debería según muchos que den SV Werder Bremen Mira, estar allí. Según los informes, al menos estaba en la primera lista y es posible que sus posibilidades de ganar la Copa del Mundo no hayan disminuido desde entonces.

No solo se reunió Jarra de llenado Niklas Sigue avanzando en la Liga Alemana Alemania Los delanteros regulares Timo Werner (RB Leipzig) y Lukas Nemeccha (Wolfsburg) también se retiraron. Si bien Werner se había desgarrado el ligamento sindrómico de su tobillo izquierdo, ahora también se está cayendo. Freckle tiene una ruptura parcial del tendón rotuliano en la rodilla derecha. Pero todavía hay algunos competidores. werder bremen Un lanzador lleno de estrellas: Karim Adeyemi y Youssef Mukoko del Borussia Dortmund esperan un boleto para la Copa del Mundo. Por supuesto, Kai Havertz (Chelsea) es delantero en la selección alemana.

¿Niklas Volkrug del Werder Bremen a Alemania en el Mundial? Anuncio del equipo en la cinta de transmisión en vivo

clásico centro delantero En el mejor de los casos, escasea en Alemania. No menos importante por esto, la hora Jarra de llenado Niklas puede golpear Ella tambien tiene seleccionador nacional película hansi agresor werder bremen, que aún no ha jugado un partido internacional importante en su carrera, no ha recibido recientemente más que elogios. “Vemos que Niklas tiene habilidades que pueden enriquecer nuestro juego. En general: un delantero alto y atlético en el área penal hará que nuestro juego ofensivo sea más diverso”, dijo Flick a la revista Stern.

los Copa Mundial de la FIFA en Catar Arranca el 20 de noviembre, apenas diez días después de la final Nominación del equipo. Alemania jugará en el Grupo E primero contra Japón (23 de noviembre, 14:00 horas), luego contra España (27 de noviembre, 20:00 horas) y finalmente contra Costa Rica (1 de diciembre, 20:00 horas). Y disparar en el mejor de los casos Niklas Volkrug del Werder Bremen y asociados selección alemana Algunas rondas más. Pero sobre todo, el anuncio del equipo del seleccionador nacional Hansi Flick está previsto para el jueves a las 12 horas. DeichStube informa sobre PK im vivir en el bar. (han)