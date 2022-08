Werder Bremen vs Stuttgart: ¿La primera victoria de la Bundesliga desde 2021?

El sábado (3:30 p. m. en el bar en vivo DeichStube), el SV Werder Bremen recibe al VfB Stuttgart en el Wohninvest Weser Stadium con todas las entradas agotadas. Cómo debería funcionar la primera victoria en casa en la Bundesliga desde febrero de 2021: informe preliminar de DeichStube.

Bremen – uli werner También le parecerá muy bien que las cosas continúen como antes durante el resto de la temporada, o especialmente como en la primera mitad en Wolfsburgo. pero entrenador SV Werder Bremen También sé que la realidad es diferente. “No tenemos un papel diferente debido a un juego, y aún más importante si anotas solo un punto”, confirmó Werner el jueves. “Todavía estamos en promoción y todavía tenemos que trabajar duro en esta liga, semana tras semana, día tras día. No será diferente para nosotros hasta el final de la temporada”. VFP Stuttgart (3:30 p. m. en cinta en vivo los DeichStube).

Werder Bremen vs Stuttgart: el entrenador Uli Werner advierte sobre la calidad del rival

El entrenador dijo desde la empresa. werder bremen. No cambia mucho que los suabos fueron ascendidos nuevamente hace un par de años, y la temporada pasada solo obtuvieron la membresía de Primera Clase en el último minuto. “¿Quién se ocupa de VfB Ocupado, él también lo sabe, por ejemplo. Stuttgart Un valor de mercado de 90 millones de euros más del que tenemos”. uli werner. “Muestra un poco cómo son las tareas”.

Debido al pasado reciente, los alemanes del sur al principio parecían ser uno de esos posibles competidores directos contra ellos. werder bremen Debe estar especialmente interesado en acumular puntos, a diferencia de, por ejemplo, contra los mejores jugadores de la liga. Clemens Fritz, director de fútbol profesional del Werder, considera que esa forma de pensar es completamente absurda. “Es un error decir: definitivamente debemos jugar contra el Stuttgart, pero si jugamos contra el Bayern, el Dortmund o el Leipzig, entonces podemos”, advirtió el jugador de 41 años. “No tiene valor en el fútbol, ​​así que ni siquiera tienes que ir allí”. VFP Stuttgart Sí, lo hizo con un empate ante el RB Leipzig en la primera jornada de la nueva temporada.

El Werder Bremen está ansioso por jugar su primer partido en casa de la temporada de la Bundesliga: el Weser Arena con entradas agotadas contra el Stuttgart.

factor muy importante para él SV Werder Bremen Sea una multitud el sábado. No solo por los recientes acontecimientos en Wolfsburg, sino porque el sitio de fútbol de Bremen en general anhela el fútbol de primera división. “Esperamos con ansias el primer partido frente a un público local, porque también sabemos que podemos esperar un gran apoyo”, dijo Werner. “La fuerza que proviene de las gradas nos distingue, incluso si actuamos como los desvalidos en el juego. A los fanáticos tampoco les importa contra quién jugamos, siempre están ahí”. Donde hay mucha energía entusiasta, existe el peligro, al menos en teoría, de reaccionar de forma exagerada. “No veo el peligro”, distraído. uli werner Pero preocupaciones al respecto. “Obviamente, cualquier forma de apoyo nos ayuda. En Wolfsburg, recibimos apoyo a pesar de que muchos de nuestros fanáticos ni siquiera estaban en el campo. Sin embargo, recibimos un apoyo muy alto que también llegó al campo”.

Ahora debería ser mucho más alto. entonces el primero La Bundesliga gana en casa Desde febrero de 2021 (2-1 ante Frankfurt). “Nuestros fanáticos han tenido que sufrir mucho. Especialmente en el Wesser Stadium”, dijo Clemens Fritz. “Hicimos un buen trabajo el año pasado. Ahora queremos seguir por este camino. Por el club, la afición y todos Bremen estaremos en contra VFP Stuttgart Haz todo lo posible para conseguir tu primera victoria en casa”.

Werder Bremen vs Stuttgart: ¿Funcionará para la primera victoria de la Bundesliga en casa desde febrero de 2021?

En términos puramente deportivos, el Bremen aprovechó el hecho de que comenzó muy bien el juego al comienzo de la temporada, casi ignorando un déficit temprano y luego propulsó su fútbol hacia el éxito. Porque el VfL Wolfsburg lo permitió y para profesionales SV Werder Bremen Bien ajustado para el descuento al mismo tiempo. Por supuesto, esta vez Werner también conoce en detalle lo que su equipo tiene reservado para Stuttgart. “Este es un equipo que es muy rápido, sobre todo en la zona de ataque, que es muy variable a la hora de cambiar de posición y por tanto también tiene buena calidad en el comportamiento de los cambios”, dijo el jugador de 34 años. “En ese sentido, se tratará de controlar esa velocidad, defender bien el espacio detrás de la cadena y responder a todos estos cambios de ubicación”.

¿Ya leído? ¿Es este el once inicial del Werder Bremen contra el Stuttgart?

Pero como suele ser el caso, el enfoque no debe estar únicamente en las habilidades del oponente. werder bremen Es mejor actuar y no responder. “Será especialmente importante que cuando tengamos el balón volvamos a ser claros, tengamos una idea clara y podamos desarrollar el control del juego incluso en las etapas en las que las cosas pueden ponerse agitadas”. uli werner Fuera de. “Porque cuando se balancea de un lado a otro, es un poco como Stuttgart Juega las cartas. (mbü) también es divertido: Así se ve el partido de Bundesliga Werder Bremen vs VFB Stuttgart en vivo por TV y en transmisión en vivo.!