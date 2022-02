imagen: gomezymedia | Andreas Gómez



El Senado de Bremen acordó permitir que 10,000 fanáticos asistan al Weser Stadium. Por el momento, esta regla solo se aplica al partido de vuelta contra Karlsruhe el sábado.

El Werder puede contar con el apoyo de la afición en el partido contra Karlsruhe el sábado (13:30 horas). El martes, el Senado de Bremen decidió que 10.000 espectadores deberían asistir al partido en el Weser Arena. La regla 2G Plus se aplicará aquí. Cualquier persona que ya haya recibido una vacuna de refuerzo no tiene que presentar una prueba de coronavirus negativa. Esto también se aplica a las personas para quienes la segunda vacunación no tuvo más de tres meses. Los fanáticos invitados no están permitidos en el juego. Tampoco hay espacio para estar de pie. El club tiene intención de emitir entradas exclusivamente a los titulares de abonos. Siempre habrá un requisito para una máscara FFP2 en el Weser Stadium. La máscara FFP2 también debe usarse en el asiento durante el juego.

Werder había hecho una solicitud anterior y la senadora de Salud Claudia Bernard se mostró escéptica al respecto. En una entrevista con Buten un binnen, Bernard explicó que su departamento está trabajando para frenar y beneficiarse de la expansión de los hospitales. Es por eso que el Senado no tomó la decisión a la ligera, pero bajo las circunstancias especificadas, la admisión de los espectadores es una posibilidad. Es importante avanzar con sentido de la proporción y no romperse nada por encima de la rodilla. También muestran comprensión para criticar la decisión.

Puedo entender eso totalmente (crítica, nota del editor). También tendremos que evaluar los pasos en un futuro cercano y cómo se ven las cosas en general con las regulaciones 2G-Plus y 2G. Sin embargo, incluso en tiempos de Omicron, tenemos que ver que no nos rendimos tan rápido, sino que también damos pequeños pasos hacia la normalidad. Al final, hay que ponerlo en perspectiva. Pronto habrá más pasos.

La Senadora de Salud Claudia Bernard (izquierda) en conversación con Putin en Benin

Bovenschulte cree que fue la decisión correcta

El alcalde Andreas Bovenshult (SPD) había dejado en claro el martes por la mañana en el programa matutino de ARD que, en su opinión, se debería permitir a los espectadores hasta cierto punto. Sin embargo, al mismo tiempo, no debe exagerarse.

La última vez que se permitió la entrada de aficionados al estadio fue en el partido en casa contra el Erzberg Oe (4-0) el 3 de diciembre. En ese momento, el partido fue visto por 15.024 espectadores.