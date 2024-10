WhatsApp ha dejado de funcionar en iPhones antiguos: estos modelos se ven afectados

Es difícil despedirse de todos, pero algunos usuarios de iPhone se están viendo obligados a abandonar WhatsApp.Foto: DPA / Julian Stratensholt

Ya sea que quieras enviar mensajes de texto con tus mejores personas, hacer llamadas de voz con tu familia o enviar fotos y videos a tus seres queridos, para muchos, Whatsapp se ha convertido en una parte indispensable de su vida diaria. La aplicación es uno de los servicios de mensajería más populares en todo el mundo y la utilizan miles de millones de personas. En Alemania es, con diferencia, el más utilizado.

Pero algunos propietarios de teléfonos inteligentes pronto tendrán que decir adiós al mensajero: WhatsApp ha anunciado que volverá a aumentar los requisitos del sistema. Esto afectará especialmente a las personas con modelos de iPhone más antiguos.

WhatsApp pronto dejará de estar disponible en estos modelos de iPhone

A partir del 24 de febrero de 2025, iOS 14.1 será el mínimo requerido para seguir usando WhatsApp. Para los usuarios de los modelos iPhone 5s, 6 y 6 Plus, esto significa que pronto ya no podrán acceder a la popular aplicación de mensajería, ya que “Mundo neto“Mencioné. Su hardware ya no puede soportar este sistema operativo.

Esto resulta molesto para los usuarios de iPhone afectados. Pero según Whatsapp, los requisitos del sistema se modifican principalmente por razones de seguridad. Por lo tanto, los sistemas operativos más antiguos no brindan la protección requerida por los estándares de seguridad modernos.

Además, no es posible implementar nuevas funciones en dispositivos más antiguos. Con esta medida, Whatsapp quiere garantizar que todos los usuarios puedan beneficiarse de las últimas funciones y actualizaciones de seguridad.

Whatsapp: todo está claro para los usuarios de Android

WhatsApp desarrolla constantemente nuevas funciones que sólo funcionan en sistemas operativos modernos. Esto incluye funciones como cifrado de extremo a extremo para copias de seguridad, mensajería de voz mejorada o la capacidad de enviar fotos y videos de mayor calidad. Los iPhone más antiguos ya no admiten estas funciones debido a su software y hardware obsoletos.

Sin embargo, hay una cosa que tiene clara todo aquel que tenga un smartphone Android. Para ellos todo sigue igual: los requisitos mínimos para utilizar WhatsApp siguen siendo Android 5.0, lo que significa que todos los dispositivos que ejecutan este sistema operativo siguen siendo compatibles.

Los usuarios de los modelos de iPhone afectados tienen hasta febrero de 2025 para cambiar a dispositivos más nuevos o buscar alternativas a Whatsapp: como Telegram, Signal o Threema. Hasta entonces, el Messenger seguirá funcionando como de costumbre en los modelos más antiguos.