Whatsapp: ¡Nuevas funciones! Ahora todo es posible en Messenger

El whatsapp Tiene nuevas funciones en el programa durante algunas semanas que es posible que se haya perdido.

Porque el servicio de mensajería El whatsapp Introdujo cuatro nuevas funciones en octubre. Ya la conoces

Whatsapp introdujo nuevas funciones que quizás te hayas perdido

Una nueva característica es el editor de fotos para la versión de escritorio. Aunque es posible agregar pegatinas y texto a las imágenes también en PC en Whatsapp Web.





Whatsapp tiene algunas características nuevas en su bolsa. (imagen de icono) Foto: dpa

Hasta ahora, esto solo era posible en un teléfono inteligente. La innovación n. ° 2 también está relacionada con las pegatinas, pero nuevamente solo funciona en teléfonos móviles.

Whatsapp ofrece pegatinas para que coincida con el texto escrito al ingresar el texto. Por ejemplo, puede escribir risa en el campo de entrada y luego hacer clic en el icono de emoji. Se sugieren pegatinas además de emoticonos.

¡Pero ten cuidado! La etiqueta se envía al destinatario inmediatamente después de la selección y no se puede volver a confirmar.

Whatsapp: los enlaces ahora se muestran con vista previa

La innovación n. ° 3 puede que no sea una gran sensación, pero aún así vale la pena mencionarla.

Esto es WhatsApp:

El mensajero instantáneo más popular del mundo

Instalar a través de App Store (iPhone) o Google Play (Android)

Si ya no quieres enviar emojis, también puedes enviar stickers o gifs a tus amigos.

En la configuración, puede establecer una fecha de copia de seguridad regular, para que sus datos siempre estén respaldados

Pertenece al imperio de Facebook de Mark Zuckerberg

Porque si quieres enviar un enlace, recientemente se mostró una vista previa del artículo incluyendo el titular. De esta manera, el destinatario puede ver instantáneamente cuál es el enlace.

Escuche los mensajes de audio de WhatsApp dos veces más rápido

Y por último, pero no menos importante: quién no lo sabe, está chateando con un mensaje de voz en su teléfono inteligente durante minutos y realmente no tiene ganas de escucharlo todo. Pero ahora hay una herramienta que lo hace mucho más fácil. o más rápido.

Puede aumentar la velocidad de reproducción del mensaje de voz. Una vez que se inicia el mensaje de voz, aparece “1x” a la derecha para la velocidad de reproducción normal. Con un toque o un toque, puede aumentar la velocidad a 1.5x o 2x.

Fabuloso, ¿no? (php)

