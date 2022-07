Wimbledon: Así es como ves a Novak Djokovic, Ote y Niemeyer en vivo en la televisión hoy – mezcla deportiva

¿Que tan lejos está?

Después de que Christian Harrison se rindiera a los 15 minutos de la segunda ronda, Oscar Ooty (28) estaba en la tercera ronda del torneo de césped. Wimbledon. Hoy se enfrenta al prodigio del tenis Carlos Acaraz. Sin una piedra de la suerte.

Porque: falta la bolsa Ooty. Otti: “No sé cómo puede desaparecer la bolsa, si alguien se la lleva o todavía está en Hamburgo o Londres. Mientras tanto, es realmente estúpido para mí ir tras ella, realmente requiere energía”. La secretaria de su padre hará un último intento de búsqueda.

La pieza de equipaje con botas de hierba y un rollo de cuerda para los largueros se perdieron durante el vuelo al Grand Slam, y la aerolínea no ha podido encontrarlos desde entonces. El hecho de que un amuleto de la suerte en forma de piedra que Ooty recibió de su padre aún no ha tenido un efecto negativo en Wimbledon. Otti: “En realidad, soy muy supersticioso. Cuando se va, se va, está fuera de mis manos. Hasta ahora he trabajado bastante bien sin el glukstein”.

Novak Djokovic (35) y Jules Niemeyer (22) compiten por la siguiente ronda con Otti el viernes. Niemeyer derrotó a Anett Kontaveit el miércoles y ahora tiene que jugar contra Lesia Tsurenko. Para Novak Djokovic, será contra Miomir Kikmanovic.

