“Witten Das ..”: Karina, la novia de Thomas Gottschalk con una declaración de amor – TV

¡Finalmente una fogata de nuevo!

El sábado, Thomas Gottschalk (71) sacudió la Sala de Exposiciones 3. La audiencia de televisión también durmió inspirada por el recuerdo de “Wetten dass ..?”.

13,8 millones (!) De personas vieron a la leyenda del programa y copresentadora Michelle Hunziker (44). ¡Con mucho, la mejor cuota de oferta de ZDF en 2021!

Cuando el director del programa BILD am Sonntag ZDF, Norbert Himmler (50) preguntó si habría una secuela de Wetten dass ..? Dijo: “Estamos encantados con el gran éxito del lanzamiento de aniversario. En realidad, no se planeó una secuela. A la luz de la gran respuesta, definitivamente lo consideraremos nuevamente”.

Reunión finalmente: Michelle Hunziker y Thomas Gottschalk celebran su “¿Wetten dass …?” De vuelta después de diez añosFoto: picture alliance / dpa



Esto es lo que dice Thomas Gottschalk sobre “Wetten, dass …?” Éxito

Desde el domingo, los lectores de BILD.de han votado: ¿Debería haber otro “Wetten dass ..?” ¿El próximo año? Casi 200.000 personas habían participado el domingo por la noche. Resultado obvio: ¡el 82 por ciento apoya un suplemento!

¿Y qué piensa el propio Thomas Gottschalk al respecto?

A BILD le dice: “No esperaba esta gran tarifa. No creo que ZDF cambie sus planes. Si me preguntas, empezaré a pensar en ello”.

Karina Murs está totalmente enamorada

La pareja de Gottschalk se sentó en primera fila, junto a su hermana, Rafaela Ackermann (61).

Karina Morrow, de 59 años, a BILD: “¡Estoy tan orgullosa de Thomas! Durante el espectáculo, me desvanecí. Fue increíble”.



La compañera de Thomas Gottschalk, Karina Murs (derecha), primero sentada junto a su hermana Rafaela Ackermann (61) en la primera fila …Foto: Agencia People Image





… y justo después del programa, Gottschalk estaba agradecidoFoto: Getty Images



¿Qué tan grande es el milagro de las posibilidades?

13,8 millones de espectadores vieron “Wetten dass ..?” El regreso de Thomas Gottschalk (71). ¡Calificaciones de audiencia como en los viejos tiempos! Porque: Campfire TV ahora se quema cada vez menos.

14,22 millones de espectadores vieron Münster “Tatort” “Rhythm and Love” en mayo. Al comienzo de la pandemia de Corona, 12,4 millones de espectadores sintonizaron “Tageschau” el 22 de marzo de 2020. El Campeonato de fútbol clásico de Alemania vs Inglaterra tuvo un promedio de 27,36 millones de espectadores el 29 de junio de 2021.

secreto de la amistad

¡Fue el momento más emotivo del programa!

“¿Mojado dass …?” El inventor Frank Elstner (79) sube al escenario. Thomas Gottschalk lo toma en sus brazos. ¿Cuál es el secreto de esta amistad? “Nos vemos a menudo en Baden-Baden, donde ambos vivimos. Si hay una persona responsable de mi carrera, es Frank”, dijo Gottschalk a BILD.

“Evito la palabra adorable. Pero Frank es una persona agradable porque tiene un buen corazón. Me trata con todo. No está ni un poco celoso de mí, aunque puede decir que me dio su herencia muy temprano”.



Para Thomas Gottschalk, estaba claro: “Cuando Frank venga a mi programa, lo animaré”.Foto: presión de trabajo



Pero eso es exactamente lo que Elstner no hace. “Él está feliz con cada uno de mis éxitos. Cada vez que me ve, me grita: ‘¡Mi Thomas!’ Eso es bueno. Frank está cerca de mi corazón”.

En Twitter, Elstner estaba feliz por la enorme apuesta de ayer: “¡Me siento 30 años más joven! 😉 ¡Gracias!”

Así fue con “Sportschau”

El entrenador del SC Freiburg Christian Streich (56, foto) acaba de llegar según lo previsto al programa de ZDF “Current Sports Studio” en Katrin Müller-Hohenstein (56, foto) porque “Wetten dass ..?” No terminado a tiempo.

Streich tuvo que conducir de Munich a Mainz porque su vuelo fue cancelado debido a la niebla.