Granjero que busca esposa en 2021: Granjero le da a Eno dos canastas

Con Leah y Tamera, la chispa realmente no saltó. Por eso, el agricultor Enno quiere ser justo desde el principio y no generar falsas esperanzas en las dos empresas que ha elegido. No es fácil para él, pero reparte una doble canasta. En el Festival del Granero, Enno dijo con franqueza y sinceridad de “Bauer sucht Frau”: “Necesito una mujer que sepa lo que quiere en la vida y con quien pueda hablar más en serio”. Queda por ver si ahora la ha encontrado con su nueva dama de honor, Kim.