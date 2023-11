“Witten, dass…” sin Samuel Koch: Gottschalk explica por qué

tz televisión

Thomas Gottschalk celebra su despedida de la fórmula del ZDF “Wetten,dass..?” Con muchas estrellas, pero sin Samuel Koch. Esta es la razón porque.

Offenburg – Thomas Gottschalk (73 años) y la serie “Wetten, dass..?” entusiasman desde hace décadas a los televidentes alemanes. Apuestas espectaculares, invitados superestrellas, cancelación y luego regreso: ahora el showrunner se despedirá del formato de una vez por todas. El único que no estará presente será Samuel Koch (36), que representa como ningún otro el lado oscuro del espectáculo. El propio Gottschalk explica ahora por qué no fue invitado.

Estrellas invitadas en la fiesta de despedida de ‘Wetten,dass..?’: estas celebridades se despiden de Gottschalk

El sábado 25 de noviembre, Thomas Gottschalk presentará “Wetten,dass..?” por última vez. Finalmente, el artista se despide de este formato, que por supuesto lo celebrará con una transmisión especial en vivo. Entre los invitados se encuentran grandes nombres como Helen Fisher (39 años), que interpretará una nueva versión del tema “Atemlos” junto a Sherine David (28 años), coincidiendo con el décimo aniversario de la canción.

El ícono de la música Cher, de 77 años, también está allí, cantando “DJ Play a Christmas Song” y anunciando la temporada navideña. También entre los invitados: la boy band británica Take That, integrada por Gary Barlow (52 años), Mark Owen (51 años) y Howard Donald (55 años), quienes cantan una canción de su nuevo álbum “This Life”. . Además de Gottschalk, en el sofá también están sentados Matthias Schweighofer (42 años), Jan-Josef Liefers (59 años), Bastian Schweinsteiger (39 años) y algunas estrellas más.

Samuel Koch no invitado: ¿Por qué dice “Wetten, dass…?” Adiós Gottschalk sin él

Sin embargo, hay otra persona que ha contribuido especialmente a dar forma a la historia de “Wetten,dass..?” Que se extiende desde hace cuarenta años, y no existe: Samuel Koch. El actor y autor sufrió un accidente en el programa cuando era favorito en las apuestas el 4 de diciembre de 2010 y desde entonces ha quedado paralizado del cuello para abajo. Debido a este incidente, Thomas Gottschalk renunció a su puesto como presentador y el programa se cerró inicialmente en 2014 antes de regresar en 2021.

En una entrevista con Bild.de, el director del programa explica por qué Koch no participó en el programa de despedida de Gottschalk: “Ya lo hemos pensado. Es la redacción la que envía las invitaciones, no yo. A veces prefería a otros invitados a aquellos”. Sentado allí”. Pero a menudo tenían otros planes o querían mucho dinero. La mayoría de las veces los editores me pedían mi opinión. Les hablé de Samuel: Su destino fue definitivamente el momento más oscuro de mi carrera televisiva. Por supuesto, cuando Decir adiós, queremos despedirnos como el acontecimiento feliz que siempre fuimos y quisimos ser.

Hablando de eso: ¿En la versión final de “Wetten,dass..?” Con Thomas Gottschalk, por supuesto, habrá una apuesta por la carretilla elevadora. Pero, ¿qué pueden esperar los espectadores? Fuentes utilizadas: ZDF.de, Bild.de