Wolf está molesto por las decisiones.

Él mismo escribe en “Sky”: “Cambiamos algunas cosas, pero [die Leistung] Cayó más y más. No pudimos arreglar eso en la pista. “Ahora espera que al menos pueda seguir usando el motor. De lo contrario, también hay una penalización por otra compensación”.

Un pequeño dato desde el ángulo de las estadísticas: Ricciardo no vio la bandera cuadrada por primera vez en 34 carreras hoy. Le sucedió por última vez en el partido inaugural de la temporada 2020 en Spielberg, en ese momento todavía está al servicio de Renault. Esta terminó siendo la cadena más larga de su tipo en la actualidad en toda la industria.

“sin [VSC] Podría haber sido una carrera diferente ”, piensa el alemán, pero también admite que al final“ no fuiste lo suficientemente rápido ”. Más de un“ punto o dos ”no hubieran salido hoy de todos modos.

22:00

Wolf: ¡Se acabó la diplomacia!

Una vez más, palabras claras del jefe del equipo Mercedes respecto a que Verstappen no será penalizado hoy. “Siempre he sido muy diplomático en la forma en que hablo de las cosas”, dijo Wolff, “pero la diplomacia de hoy ha terminado”. No tiene ningún problema en dejar que los pilotos se enfrenten con fuerza. “Un sprint duro es genial”, explica.

Wolff, quien explicó: “Si siempre se toman decisiones en tu contra, me molesta. Y siempre defenderé a mi equipo ya los pilotos”.