Gelsenkirchen en lugar de Manchester: “Prince” Boateng cuenta para el Schalke 04

Kevin Prince Boateng es lo que se llama un pájaro errante. Con el paso de los años se traslada de un club a otro. En una entrevista, dígale ahora que dos cambios en particular lo han convertido en la persona que es.

El mundo estaba a los pies de Kevin-Prince Boateng, pero se decidió por el Schalke 04. “Tuve la oportunidad de mudarme al Manchester United. Decidí elegir Alemania. Vi lo que me pasó en el Schalke”, charló con las ganancias del Hertha en el club. Canal de televisión privado. El paso del Milán a la Bundesliga en ese momento fue uno de los dos lamentos de su carrera.

El centrocampista del Hertha, que regresó a su ciudad natal este verano después de muchos años e innumerables clubes, dijo: “Lo primero es que dejé el Hertha temprano. Lo segundo es que me mudé del Milán al Schalke”. por los hermanos Boateng en su región natal, Gesundbrunnen todos los días.

Gesundbrunnen Boateng nunca lo ha olvidado. (Foto: Imago Images / Jochen Eckel)

El hombre de 34 años ya se había mudado de Berlín desde el principio y casi lo destruyó. Con tan solo 20 años, Boateng saltó a la Premier League en 2007, pero su paso al Tottenham Hotspur no funcionó. Mucho más, casi arruinó su carrera. El técnico Martin Jol no lo aprovechó, y tampoco sucedió en el campo. Cuando todo terminó, dijo: “Casi no jugaba y no tenía el coche para entrenar por la mañana. Me quedé atrapado en la inactividad. Los clubes nocturnos y las fiestas eran más importantes que el fútbol”.

exitoso en Milán

“Para mí era importante llevar la ropa más elegante y ser conocido en los clubes nocturnos”, dijo, recordando mi tiempo en Londres. “Estaba completamente en el camino equivocado”. La ropa, las discotecas y la compra de tres coches en un día no le pueden dar nada. “No me hizo feliz. Era un hombre destrozado que vivía en su propio mundo”.

Al final, Boateng logró superar este error. Tras mudarse al Borussia Dortmund, jugó la mitad de una racha fuerte con Jürgen Klopp, pero regresó a Inglaterra como un chico malo después de una patada en el partido en Wolfsburg. Después de temporadas en Portsmouth y Milán, con los que se convirtió en el campeón italiano en 2011, se mudó a Gelsenkirchen en 2013 por alrededor de € 10 millones. Menos de dos años después fue despedido del director deportivo Horst Heldt.

“Fanático de la justicia”

“Si alguien no está listo para hacer lo que imaginamos, no sobrevivirá a la próxima sesión de entrenamiento”, declaró Heldt el día antes del lanzamiento después de solo 46 juegos y seis goles. Boateng finalmente dejó el Schalke en diciembre de 2015. Un sinnúmero de otros clubes lo siguieron en sucesión imprecisa: a través del AC Milán, fueron a Las Palmas, Eintracht Frankfurt, US Sassuolo, Barcelona, ​​Florencia, Besiktas y Monza y luego regresaron a Banke en el verano. de regreso a Berlín.

El ex director deportivo Heldt miró recientemente al sorprendente Boateng Os en Gelsenkirchen. “Kevin es un fanático de la justicia y también muy sensible. Fue muy doloroso para él en ese momento, pero también para nosotros”, le dijo a Kicker en agosto. El mundo estaba a los pies de Boateng, pero luego llegó Gelsenkirchen, no Manchester. Entonces comenzaron los años perdidos del centrocampista. En Hertha BSC, ahora se le llama jugador de cabina. Ha jugado siete partidos de temporada para el club desde y hasta ahora tiene su sede en Berlín.