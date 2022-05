Wolfsburg: Kohfeldt se ha ido, ¿qué pasará con Kroos ahora?

Florian Kohfeldt y Max Kreuz reunidos en Wolfsburgo. Ahora que el entrenador se ha ido, ¿qué pasará con el atacante, que es un desafío para el entrenador?

Kruse fuera del gancho. El domingo, el delantero llegó a Estados Unidos tras terminar su paso por el VFL, que lo mantuvo en la liga con sus goles. Vacaciones después de una temporada dura. En algún momento del camino, el jugador de 34 años recibirá un mensaje del Wolfsburgo de que quizás no le haya gustado en absoluto: VFL ha roto con el entrenador Florian Kohfeldt. El hombre que desempeñó “un papel muy decisivo” en el invierno se muda del Union Berlin al Wolfsburgo. Ahora que el entrenador ha sido despedido, ¿qué pasará con Kroos ahora?

La relación íntima entre el entrenador de fútbol y el futbolista se desarrolló durante su tiempo juntos en el Werder Bremen. La estrella del entrenador de Kohfeldt ascendió a Weser, convirtiendo a Kruse en su capitán, lo que devolvió la confianza depositada en él. En invierno, cuando VfL y Kohfeldt ya estaban en el agua, el entrenador hizo una campaña agresiva para el atacante de Berlín por cinco millones de euros como garantía de la liga. Transición por ahora, pero ¿es sostenible el trato con Kruse?

En cualquier caso, será difícil para un veterano encontrar un entrenador que entienda mucho las características de este futbolista, que trata de compensar la falta de forma en el campo con gran instinto y que suele tener problemas de comportamiento fuera. . Recientemente, cuando el entrenador en jefe Felix Magath lo llamó “enfermo” debido a sus métodos de entrenamiento e incluso tuvo que ser reprendido por Kohfeldt.

“Por supuesto que Max está polarizado”, dice el exentrenador del Wolfsburgo. En su último partido con el VfL, fue Kruse quien logró el empate 2-2 ante el Bayern de Múnich con un gol y una asistencia. “En estos juegos, se destaca su sentido del espacio, su comportamiento libre, su instinto para los espacios ofensivos y también su comportamiento defensivo tácticamente decente”, dice Kohfeldt. Sin embargo: a menudo, en esta segunda mitad de la temporada, Kruse se ha apartado de los esfuerzos del VfL por ganar fuerza en el campo.



Creo que Max tiene que encajar en ciertos roles, siempre necesita ciertos límites. Florian Kohfeldt habla de Max Cruz antes de su liberación

Es una buena idea que un entrenador exija la dedicación total de su equipo y se aferre a Kroos con la esperanza o la convicción de que le agradecerá la acción ofensiva. “Creo que Max tiene que encajar en ciertos roles, siempre necesita ciertos límites”. Pero, dice Kohfeldt: “A pesar de todo, no me voy a deshacer de la individualidad de Max Kroos, eso lo hace fuerte y también un jugador especial. La combinación de disciplina que tenía definitivamente será muy importante en las próximas semanas”. , y esa cosa especial, que también mostró en Wolfsburgo. Este medio año, me hace mirar hacia el futuro con esperanza”.

Kohfeldt escribió el camello el sábado con la firme creencia de que también estará en el banquillo en Wolfsburg la próxima temporada. Unas horas después, la dirección de VFL le reveló que su camino ya había terminado. ¿Qué significa eso para Cross? El nuevo entrenador tendrá que decidir si puede relacionarse con este tipo particular de jugador. El contrato de Kruse en Wolfsburg se extiende hasta 2023 e incluso puede extenderse hasta 2024 con una cierta cantidad de apariciones y calificaciones internacionales. Casi nadie piensa que seguirá jugando con el VfL por mucho tiempo.