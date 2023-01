World of Warcraft Dragonflight y Classic caídos: qué mantenimiento se ha anunciado para esta semana

Tocar 30 de enero de 2023 a las 9:02 am World of Warcraft Dragonflight y Classic se suspenderán pronto. Te contamos sobre el mantenimiento que debes esperar esta semana.

World of Warcraft se suspenderá pronto. (Fuente: ventisca)

Tu juegas Videojuegos En línea, tiene una enorme selección de títulos y servicios. Dependiendo de la plataforma y el editor, puede usar ciertos servidores y, si fallan o se realiza un trabajo de mantenimiento, la diversión de los juegos en línea termina rápidamente.

Es por eso que le notificamos aquí con anticipación sobre el mantenimiento anunciado o “tiempo de inactividad” que es muy probable que ocurra. Entonces podrá adaptarse mejor y no ser interrumpido inesperadamente por su sesión de juego.

dejar de jugar



Se anuncia este mantenimiento para la semana del 30 de enero:

Mundo de Warcraft



World of Warcraft se cerrará el 1 de febrero. El mantenimiento comienza a las 3:00 a. m. GMT, pero aunque se espera que el mantenimiento de World of Warcraft Classic y World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic finalice a las 4:00 a. m., el mantenimiento de World of Warcraft Dragonflight está programado. para durar hasta las 7:00 am.

Si los desarrolladores o editores de juegos populares anuncian más trabajos de mantenimiento para los próximos días, actualizaremos este resumen. Así que sigue revisando. Si nos perdimos algún anuncio sobre tu juego favorito, háznoslo saber. a través de nuestro canal de Facebook Con.

