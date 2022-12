¿WWE planea tener a Ric Flair como gerente de superestrellas para WrestleMania 39? – Actualización sobre el regreso de Bronson Reed a WWE – Productor de la edición actual de Monday Night RAW – Nota sobre el segmento de Roman Reigns RAW – Felicitaciones al talento de NXT utilizado en el “Main Event”.

– En una entrevista con Steven A. Smith de First Take, el miembro del Salón de la Fama de WWE, Ric Flair, reveló que WWE actualmente está considerando agregarlo a WrestleMania 39 como el gerente de Superstar. El hombre de 73 años no dio más detalles.

– En una actualización sobre el regreso de WWE de Bronson Reed, Fightful Select declaró que el regreso de Paul “Triple” Levesque parece ser una prioridad. El primer contacto entre las dos partes tuvo lugar en agosto de este año, poco después de que Hunter tomara el control del contenido del programa de manos de Vince McMahon. Sin embargo, el trato no se cerró de inmediato, por lo que el australiano continuó subiendo al ring para New Japan Pro Wrestling hasta octubre. Los japoneses en realidad querían mantener al jugador de 34 años por un tiempo más y confiaban en ese sentido. Según los informes, WWE y Reed acordaron un contrato en octubre, por lo que no es coincidencia que no haya jugado un partido desde que se estrenó la Declaración de fuerza de NJPW el 10 de octubre de 2022.

– Fightful Select ya ha publicado la lista de productores responsables de los combates y clases en la actual edición de ‘Monday Night RAW’.

* Ganancias callejeras vs. Doomsday -> Betty Williams

* Akira Tozawa contra Rhea Ripley -> Petey Williams

* El OC vs Alpha Academy -> Kenny Dykstra

* Raza -> Road Dogg Promo

* Dexter Lumis contra The Miz -> Chris “Abyss” Park

* AJ Styles vs Sami Zayn -> Adam Pearce

* Tráiler de The Seth Rollins y Austin Theory -> Jason Jordan

* Becky Lynch vs Bayley -> Tyson Kidd

* Kevin Owens y Seth Rollins vs Los Usos -> Jason Jordan

* Partido principal: Axiom vs. Mustafa Ali -> Shane Helms

* Partido del evento principal: Cedric Alexander vs. Andre Chase -> Shane Helms

– Por cierto, Roman Reigns no estuvo presente en la actual edición de ‘Monday Night RAW’. Su segmento fue grabado previamente como parte de las grabaciones de “Smackdown” el viernes pasado.

– WWE debe estar muy feliz con el talento que NXT ha podido tener en sus manos con sus apariciones en el evento principal de la WWE hasta ahora.

