WWM: Empleado del Bayern de Múnich necesita urgentemente una pregunta de fútbol – TV

Lo adiviné…

La candidata Annabelle Glatt temía la pregunta obligatoria de fútbol del lunes por la noche “¿Quién quiere ser millonario?” La joven de 29 años trabaja para el Bayern de Múnich y tiene miedo de avergonzarse. Cuando el número llegó a 16.000, había llegado el momento.

En el club, un ciudadano de Munich es responsable de los problemas de la gente fuera del campo. En la oferta anterior de Gautsch, el empleado del Bayern de Múnich ya había alcanzado los 8.000 euros. El número actual trata solo de fútbol.

El intermediario quiso saber de ella: “¿Qué estado federal está representado actualmente por el mayor número de clubes en la primera Bundesliga masculina?” A: Baviera, B: Baden-Württemberg, C: Sajonia, MD: Renania del Norte-Westfalia.

Gauch bromeó: “En realidad, una pregunta de ensueño”. La alegría de su candidato fue limitada. “Sabía que querían sacarme de mi reserva con esa pregunta”. Annabelle también lo intentó, pero se quedó cortada en el medio. Tenía miedo de las lagunas de conocimiento. “No sé si debo seguir enumerando y engañándome frente a mis colegas, o si prefiero pensar con calma”.

Además, es muy entusiasta. Una excusa que Gunter Gautsch no quiso aceptar. Él respondió: “Estás aquí por segunda vez, sabes cómo va y me hicieron una pregunta relacionada con el fútbol. No puedes venir a mí con entusiasmo”. Entonces el candidato se volvió más inseguro. “Tal vez ponga la advertencia sobre la mesa pronto”, bromeó, avergonzada.

Annabelle quería llamar a un colega para poder dar el número sin vergüenza. Gran idea, dijo Josh. “Entonces los golpea a los dos a la vez si no lo hace bien. Entonces todo volverá a estar bien”. Jauch: “Escribiré el resultado de la llamada en un papel y lo pondré aquí en el medio”. Solo entonces llamó a una colega Annabelle.

Hizo clic en Renania del Norte-Westfalia como si fuera una bala de pistola. La mujer soltera se registró y le dijeron que la respuesta era correcta. En cambio, Jauch cometió un error. En su mensaje había una frase maliciosa “¡Hola, bienvenido!” Mediador: “Tenía dudas y quería frustrarlas. Me equivoqué ahí”.

En su programa de competición le regaló a Annabelle 32.000 euros. Ella quiere poner algo de dinero en su fiesta de cumpleaños.