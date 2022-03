Palmada a Chris Rock en los Oscar 2022 – SWR3

Es el escándalo de la noche: Will Smith le da una bofetada a Chris Rock justo en el escenario de los Oscar. El perpetrador ahora está bajo investigación.

La estrella de Hollywood Will Smith se disculpó con el comediante Chris Rock después del escándalo de las bofetadas. En Instagram el día después de los Oscar, escribió: “Mi comportamiento en los Oscar fue inaceptable e imperdonable”. El accidente es vergonzoso para él. Explicó cómo sucedió la bofetada y qué tuvo que ver su esposa con eso: “Las bromas sobre mí son parte del trabajo, pero las bromas sobre la salud de Jada fueron demasiado para mí y reaccionaron emocionalmente”.

La Academia de los Oscar ha anunciado que está investigando el incidente. Las consecuencias para Will Smith siguen sin estar claras.

¿Qué pasó?

Chris Rock subió al escenario y pronunció el discurso antes del premio a la Mejor Película Documental. El actor, director y comediante ha estado bromeando y burlándose de varias parejas de actores, incluidos Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith. “ GI Jane 2 – No puedo esperar a ver esto ‘”, dice Chris Rock, refiriéndose a la película GI Jane, en la que Demi Moore se rapa la cabeza como un soldado.

Will Smith le da una bofetada a Chris Rock en los Oscar

Will Smith se rió al principio, luego se levantó de su asiento. Corrió hacia la plataforma y abofeteó a su compañero de equipo en la cara. Luego volvió a su asiento y gritó dos veces en voz alta en dirección a Rock: “ ¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca! Al hacerlo, usó dos veces la palabra desaprobado en la televisión estadounidense, tonto Hundido por silbidos en transmisiones americanas. Pero, ¿por qué Will Smith tenía tanto miedo? El trasfondo puede ser que su esposa, Jada Pinkett, padezca una enfermedad que hace que se le caiga el pelo. La mencioné en Instagram.

Una bofetada: escándalo en los Oscar 2022, ¿o fue pactado?

Rock pareció sorprendido tras el accidente, pero rápidamente se recuperó y bromeó: “ Esa fue la noche más grande en la historia de la televisión. Pero al principio no estaba del todo claro si se trataba de una explosión real de Will Smith o de una escena escenificada.

Todos en los Oscar cuando Will Smith agredió a Chris Rock en la televisión nacional #Oscars https://t.co/VX7EzFyJ22

Will Smith ganó como Mejor Actor poco después de que lo abofeteara

Después de un corto tiempo, Smith volvió a los escenarios, esta vez para recibir un Oscar al Mejor Actor por su papel en “King Richard”. Smith interpreta al padre de las tenistas Serena y Venus Williams. Cuando recibió el premio, se disculpó entre lágrimas por el incidente, indicando que no se había acordado la bofetada.

Oscar a la mejor actriz para Jessica Chastain

La actriz Jessica Chastain ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por The Eyes Of Tammy Faye. Chastain derrotó a Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart para ganar su primer Premio de la Academia.

El Oscar a la Mejor Película es un galardón de prestigio en el mundo de la música. ¡Mira la actuación de Billie Eilish en la entrega de premios!

más…

El Oscar a la Mejor Música Original es para Hans Zimmer

El compositor de origen alemán Hans Zimmer ganó un Oscar. El hombre de 64 años fue honrado por la música de la película de la epopeya de ciencia ficción “Dunes”. La Academia escribió previamente en Twitter.

Son las dos de la mañana en Amsterdam y mi hija Zoe me despierta para ir al bar del hotel. ¡¡Precioso!! #Oscar https://t.co/VlwnrElkaL

Para Zimmer, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ya es su segundo Oscar. En la década de 1990 ya había ganado el Premio de la Música por la caricatura de Disney “El Rey León”.

Hans Zimmer ganó el Oscar 2022 a la Mejor Película por “Dune”.









foto radio dpa







Imagen Alianza / dpa / dpa-Zentralbild | britta pedersen







Gerd Nefzer gana un Oscar por ‘Efectos visuales’ en ‘Sand Dunes’

Pero Zimmer no es el único alemán que podría reclamar uno de los codiciados premios. Gerd Nefzer también ganó un Premio de la Academia en la categoría de Efectos Visuales por ‘Sand Dunes’. La epopeya de ciencia ficción ha recibido la mayor cantidad de premios en general. La película ganó, entre otras cosas, Mejor Música de Cine y Mejores Efectos Visuales.

Gerd estaba flipando el 27.03. invitado en Talk with Thees y nos contó más sobre su trabajo allí:



















hablar con tess

27/3/2022

Gerd Nefzer (ganador del Oscar)

todo el tiempo 52:34 minutos



‘Coda’ gana el Oscar a la Mejor Película

La comedia trágica “Coda” ganó un Oscar a la Mejor Película. El director Sian Heder cuenta la historia de una niña que crece en la familia de un cazador sordo. La película ha ganado un total de tres premios, anunció la Academia de Cine Estadounidense el lunes por la noche. Esta es la primera vez que una película del servicio de transmisión gana un Premio de la Academia en esta categoría: la película se muestra en Apple TV +.

El western The Power of the Dog de Jane Campion, que entró en la carrera como favorito con doce nominaciones, finalmente ganó solo un premio a mejor director.

“Drive my Car” ganó el Oscar a Mejor Película Internacional

El drama japonés “Drive My Car” dirigido por Ryusuke Hamaguchi ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional. La película de tres horas superó a Escape from Denmark, Hand of God de Italia, Lunana from Bhutan: Himalayan Happiness y Worst Man Alive de Noruega en los Oscar del domingo. El nominado al Oscar extranjero alemán “I’m Your Human” no fue incluido en la selección final.

Oscar 2022: Un minuto de silencio por Ucrania

Ucrania guardó un minuto de silencio en una ceremonia en el Dolby Theatre de Hollywood poco después de la entrega de los Oscar. Un mensaje en la pantalla indica “ Nuestro apoyo al pueblo de Ucrania Para dejar en claro que fueron víctimas de una “invasión”. “ Le pedimos que ayude a Ucrania de cualquier manera posible. ‘, dijo también.

Incluso antes de que comenzara la fiesta, varias estrellas aparecieron en la alfombra roja con cintas azules que decían #WithRefugees (Con los refugiados). Pretende ser un signo de solidaridad con los refugiados de Ucrania y otras regiones en crisis. Los actores Jamie Lee Curtis y Samuel L. Jackson, entre otros, han sido retratados en este tipo de episodios.

Sean Penn llamó a boicotear la fiesta – Selenskyj no estaba conectado

El actor Sean Penn había pedido boicotear los Oscar si el presidente ucraniano Zelensky no estaba presente. Debería cambiarse en vivo. Y Ben amenazó con más consecuencias: luego quiso los Oscar”. derritiendo “.Según información preliminar de las agencias, el presidente Selinsky no se jugó en el Teatro Dolby.

Ben ganó dos veces un Oscar, pero criticó a los organizadores incluso antes de que se presentaran los premios cinematográficos más importantes. En una entrevista con CNN, Ben dijo que la aparición de Zelensky en el programa frente a una audiencia de millones sería una gran oportunidad para hablar. Sin embargo, Ben teme que la academia de cine no haya seguido con esto. En este caso sería El momento más vergonzoso en la historia de Hollywood “.

ICYMI: El actor Sean Penn dice que los Oscar deberían boicotearse si los organizadores de fiestas deciden no llevar a Zelensky al programa. https://t.co/4LI2YIiKcD

Ben se encuentra actualmente en Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos a través de su organización benéfica, Core. También se reunió con Zelensky varias veces. El actor y director está trabajando en un documental sobre la guerra de Ucrania.

Billie Eilish gana el Oscar 2022 por la canción de Bond “No Time to Die”

Oscar 2022: “Embajador de Hollywood” espera gestos contra la guerra

El guía turístico Greg Donovan espera que los Premios de la Academia se opongan a la guerra. por dias” Embajador de Hollywood “Con colas rojas y un sombrero negro en Hollywood Boulevard con letreros que dicen” Hollywood apoya a Ucrania “o” ¡Academia, déjalo hablar! Con una foto de Selenskyj.

Oscar decoró el souvenir en azul y amarillo ucraniano. “ Todas las personas reaccionan positivamente a ello. dijo Donovan. El hombre de 62 años espera que las estrellas al menos usen broches azules y amarillos en la noche de los Oscar.