Oliver Bucher Comedia Gordo Informe

Oliver Bucher (44) después del ataque del artista Comedy Fat en Dortmund en Westfalenhalle.Foto: Imágenes de Imago / Imágenes de Imago

El sábado por la noche se convirtió en una comedia. Oliver Bucher Atacó al margen de un combate de boxeo entre Felix Sturm e Istvan Seely de Fat Comedy. Bucher estaba sentado en la primera fila en Westfalenhaal en Dortmund y estaba hablando con Christoph Daum cuando un hombre se le acercó de repente y le dio un puñetazo en la cara. Ahora se dice que el comediante lo informó.

Captura de pantalla de un video que muestra el ataque a Oliver Bucher.Foto: captura de pantalla / youtube / IMAGEN

El atacante es el artista de Fat Comedy, cuyo verdadero nombre es Omar. Luego explicó su ataque a Internet con estas palabras: “Porque tienes un carácter tan feo, la gente Le encanta humillar y apoyar a las personas que afirman haber sido violadas cuando no es cierto – anuncios Estoy muy feliz de aceptar. el amor Saludos, Omar. Su cuenta de Instagram ya no está disponible.

Oliver Bucher denunció al atacante

Inmediatamente después del incidente en Westfalenhalle, la Fiscalía inició de forma independiente investigaciones sobre lesiones corporales. “Lanzamos una investigación esa noche”, dijo el domingo el portavoz de la policía de Dortmund, Peter Bandermann. Los videos serán bloqueados como evidencia.

Según la información recibida deimagen– Se dice que Zeitung también informó sobre el comediante Oliver Bucher al joven de 22 años. El material de video estará en manos de la autoridad competente de Dortmund.

"Empezamos la investigación esa noche". Peter Bandermann, portavoz de la policía en Dortmund

Antecedentes del ataque a Oliver Bucher

Al principio Boucher no reaccionó al ataque. solo su esposa Princesa Boucher encontrado en Instagram Letras claras: “Anoche, un rapero de comedia desempleado semi fuerte, no sé qué le gustaría ser, una bofetada para mi esposo, pero es una buena bofetada”, dijo en su Historia de Instagram. “Por supuesto que sé de dónde sopla este viento, y es de esta escena de rap. Oh Dios, desprecio esta escena cada vez más”.

Las acusaciones de Fat Comedy pueden estar relacionadas con las declaraciones de Oliver Bucher sobre las acusaciones de violación por parte de la influencer Nika Irani. La rapera Samra ha sido acusada de violarla en un estudio en 2020.

“Desprecio esta escena cada vez más” Amira Boucher en Instagram

Desde entonces ha sido sexualizado. deber Un gran tema en la escena del rap. Los afectados denunciaron sexismo en la escena bajo el hashtag #DeutschrapMeToo.

Comedia gordita comentada de nuevo”imagen“Para abofetear. Reaccionó emocionalmente. Sin embargo, lo dejó claro: “La apoyo y no me arrepiento. Estoy fuera de la situación”.

