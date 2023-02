Xbox Game Pass llega al servicio de juegos en la nube

Microsoft adquirió Activision Blizzard hace 13 meses. El gigante del software con sede en Seattle anunció recientemente que llevará la serie Call of Duty a las consolas de Nintendo durante al menos 10 años. Sin embargo, el acuerdo del fabricante de Xbox, valorado en unos 70.000 millones de dólares, aún no ha recibido la aprobación oficial. En una conferencia de prensa en Bruselas el 21 de febrero, el presidente de Microsoft, Brad Smith, anunció que traerá los juegos Xbox PC Game Pass al servicio de juegos en la nube Geforce Now de Nvidia.

Call of Duty llega a Geforce Now

Eso dijo Brad Smith en la conferencia. Microsoft traerá juegos de Xbox que se pueden jugar en PC al servicio de juegos en la nube Geforce Now de Nvidia […] También traeremos todos los títulos de Activision Blizzard, incluido Call of Duty, a Geforce Now. “ Sin embargo, los juegos aún deben comprarse individualmente, ya que el acuerdo con el fabricante de la tarjeta gráfica solo cubre los derechos de transmisión en su plataforma. No está claro si una suscripción a Xbox PC Game Pass le da derecho a jugar todos los títulos de Game Pass directamente a través del servicio de Nvidia. Eso es lo que tu dices Desde el sitio web de Nvidia Justo: No tenemos un anuncio sobre Game Pass en este momento.





Aún está pendiente la aprobación de las autoridades

Sin embargo, la posibilidad de utilizar el catálogo de juegos de Activision Blizzard a través de Geforce Now depende de las decisiones de las autoridades reguladoras. Además de la serie Call of Duty, se puede acceder a series de Blizzard como Diablo, Overwatch o Warcraft a través del servicio de transmisión de Nvidia. Permitir que Microsoft adquiera Activision Blizzard devolvería los juegos de Battle Net a Geforce Now después de eliminar esas franquicias del servicio solo en 2020.

fuente: Conferencia de prensa de microsoft a través de el borde