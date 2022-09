Ya están aquí las colecciones de verano para la gran actualización del mundo antiguo

Old World está terminando el verano con su segunda actualización importante, que combina sus amplias mejoras con una venta de Steam por tiempo limitado. Con cambios de equilibrio y la introducción de un sistema de dinastía para Grecia, así como soporte para Steam Decks, traducción refinada y mejoras en la interfaz de usuario, la actualización marca un hito importante en la hoja de ruta posterior al lanzamiento en el mundo antiguo. Hasta el 12 de septiembre, Old World está disponible con un 20 % de descuento ($31,99 / £27,99) y nunca ha habido un mejor momento para comenzar tu imperio.

Old World, lanzado en mayo de 2022, invita a los jugadores a liderar su dinastía a través de múltiples generaciones contra reyes y reinas rivales. Cásate por la política, cría a tus herederos y gestiona tus relaciones con las familias de tu reino: cómo gobiernes depende totalmente de ti. Con críticas extremadamente positivas en Steam (82 %), la actualización End of Summer es la segunda actualización más grande que ha recibido Old World hasta la fecha y aborda los principales comentarios de la comunidad.

Se han realizado ajustes en las asignaciones familiares, las capacidades de los arquetipos, el saldo de unidades y las estadísticas. Mejorar el lobby multijugador y agregar nuevos escenarios de “Aprender jugando” hace que sea más fácil para los nuevos jugadores ingresar al juego, mientras que aquellos que ya tienen experiencia en el juego de estrategia por turnos 4X pueden usar los escenarios para poner a prueba las habilidades para preguntar si están buscando más desafíos. Finalmente se ha agregado la tan esperada compatibilidad con Mac, lo que hace que Old World se estrene en Steam Deck. Los jugadores ahora pueden controlar su reino sobre la marcha, y se planean más mejoras para la experiencia móvil en el futuro.

Old World ahora está disponible en Steam a un precio con descuento de $31.99/£27.99. Aquellos interesados ​​en aprender más sobre el juego pueden unirse a la pelea oficial para encontrar árbitros con ideas afines.