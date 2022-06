Ya se pueden pedir más de 100 combinaciones nuevas

Actualización (1 de junio, 1:00 a. m.): La mayoría de las novedades de LEGO comenzaron a venderse en junio de 2022 y hay otra en la tienda en línea de LEGO cola digital ¡aprendiz! Debería poder pedir la mayoría de los juegos enumerados a continuación de LEGO ahora (una vez que haya pasado la lista de espera). Del valor de compra de 160 euros, todavía queda L.EGO 40533 Aventuras de astronautas en la habitación de los niños como regalo gratis a mi.

Hemos enumerado los “puntos destacados” de hoy aquí nuevamente:

Además de enero, junio es el mes más grande e importante para el lanzamiento de LEGO cada año. Esta vez nuevamente, esperamos muchas más innovaciones de LEGO, la mayoría de las cuales les hemos presentado en detalle en las últimas semanas. En este artículo queremos resumir una vez más todas las novedades de LEGO de junio de 2022, algunas de las cuales estarán disponibles en exclusiva en Tienda en línea LEGO Y algunos estarán disponibles comercialmente en todas partes.

Se espera que todas las novedades de LEGO Junio ​​que os traemos en este post se publiquen esta noche Desde la 1:00 am hora alemana En la tienda en línea de LEGO Estará disponible en las tiendas LEGO Brand a partir de mañana. Por supuesto, indicaremos el inicio de las ventas esta noche por separado y le enviaremos uno. Mensaje push a través del boletín de Telegram Fuera de.

(🇦🇹 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇺🇸 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇫🇷 | 🇬🇰 | 🇧🇪 | 🇨🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴)

(Parcialmente) Exclusivas de junio

Incluso si June trae consigo varios productos nuevos en el set estándar de LEGO, por supuesto, también hay algunos productos nuevos que son exclusivos, temporalmente exclusivos o al menos parcialmente exclusivos. Queremos enumerar estos grupos aquí primero.

LEGO 10302 Íconos de Optimus Prime

Una de las mayores novedades de LEGO en junio de 2022 es LEGO Icons 10302 Optimus Prime. Si bien el conjunto es solo una exclusiva temporal de LEGO, estará disponible durante los primeros dos meses. Solo directamente del fabricante. Estar disponible. Después de eso, Optimus Prime también aparecerá en otros minoristas. Algunos de ellos ya se pueden reservar con descuento. Puedes obtener el set directamente de LEGO a partir del 1 de junio con puntos VIP y un obsequio.

(🇦🇹 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇺🇸 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇫🇷 | 🇬🇰 | 🇧🇪 | 🇨🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴)

LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3

También es temporalmente exclusivo el LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3. Esto también estará disponible en todas partes a partir del 1 de agosto de 2022. En LEGO en la tienda online Sin embargo, la venta comienza hace dos meses. El conjunto ya se puede reservar en tiendas con primeros descuentos.

(🇦🇹 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇺🇸 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇫🇷 | 🇬🇰 | 🇧🇪 | 🇨🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴)

LEGO Technic 5007418 Ferrari Daytona SP3 Sentido de la perfección Libro de imágenes

Será un derecho completamente exclusivo de LEGO y estará limitado a 5.000 piezas en todo el mundo. Libro ilustrado Ferrari Daytona SP3 “Sentido de la perfección” Dar. El libro LEGO 5007418 mide 28 cm x 26 cm y contiene 240 páginas. El libro de imágenes será En la tienda en línea de LEGO Cuesta 79,99 euros y viene en una bolsa negra.

(🇦🇹 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇺🇸 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇫🇷 | 🇬🇰 | 🇧🇪 | 🇨🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴)

LEGO BrickHeadz 40560 Maestros de Hogwarts

Otra colección completamente exclusiva es la novedad de BrickHeadz: The LEGO 40560 Maestros de Hogwarts Incluye cuatro personajes de Harry Potter no realizados anteriormente, como BrickHeadz en la forma de Minerva McGonagall, Severus Snape, Alastor Moody y Sybill Trelawney. El juego cuesta 39,99 € y es posible que no esté disponible en Alemania más adelante fuera Tienda en línea LEGOtiendas de la marca y LEGOLAND, aunque hay otros distribuidores que compran el set ellos mismos a través de desvíos y luego lo ponen en el estante para completar la gama.

(🇦🇹 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇺🇸 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇫🇷 | 🇬🇰 | 🇧🇪 | 🇨🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴)

LEGO Ideas 21333 Vincent Van Gogh – Noche estrellada

Otra novedad en junio, pero estuvo unos días pre-VIP En la tienda en línea de LEGO Disponible: que LEGO 21333 Vincent Van Gogh Juego de ideas de la noche estrellada Ya disponible para todos en LEGO a la venta por 169,99 €. Más tarde, al menos suplentes También tiene la colección en su alcance, porque ya la incluyeron, pero aún sin una fecha de lanzamiento específica.

(🇦🇹 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇺🇸 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇫🇷 | 🇬🇰 | 🇧🇪 | 🇨🇦 | 🇪🇸 | 🇸🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴)

Otras actualizaciones exclusivas (parcialmente)

Entre las muchas novedades de junio, hay algunas colecciones que (todavía) no han aparecido en otros minoristas. También nos gustaría enumerar brevemente estos grupos aquí.

LEGO City, la ciudad de los cubos

Aparecerán tres sets en el universo de LEGO City, que comenzarán a venderse en el propio LEGO en junio, mientras que el resto del comercio solo podrá vender sets a partir de julio de 2022:

También hay algunos conjuntos vendidos (en parte) exclusivamente por LEGO y posiblemente también por socios seleccionados en el futuro:

LEGO clásico

amigos legos

lego harry potter

LEGO minecraft

Actualizaciones de LEGO Monkie Kid

En junio se lanzarán algunos sets de LEGO Monkie Kid, que siguen siendo exclusivos Solo en LEGO en la tienda online Se venden tiendas de marcas:

LEGO gratis en junio

Se espera que en junio se agregue al menos un nuevo obsequio a sus compras de LEGO Store, pero el obsequio muy popular también se ha extendido y es probable que haya algunas bolsas de plástico disponibles como premios gratuitos adicionales durante todo el mes.

Hasta el 14 de junio: LEGO 40533 Aventuras en la Guardería de Astronautas

Trabajar en torno a lo que realmente significaba en primer lugar para el mes de mayo LEGO Astronaut Vivero Aventuras 40533 estaba de acuerdo con Página de campaña de LEGO en la tienda online Hasta el 14 de junio a más tardar 2022 Se expandieron. Por supuesto, lo siguiente también se aplica aquí: solo hasta agotar existencias. Entonces obtienes este gran regalo gratis si compras productos LEGO en un valor total al menos 160 euros En el Tienda en línea LEGO Dominio.

A partir del 15 de junio: LEGO 40567 Jungle Hideout

Este es el siguiente como un nuevo obsequio después de que finalice la promoción anterior Escondite en la jungla LEGO 40567 Como tributo a Jungle Men como parte del 90 aniversario de LEGO. Desafortunadamente, solo hay una imagen de resolución muy baja de este obsequio supuestamente muy popular. Le traeremos esta novedad de junio en detalle una vez que tengamos mejores fotos.

Todas las novedades de LEGO en junio

A continuación, hemos ordenado todos los nuevos productos LEGO para junio de 2022 por tema para que pueda Más de 100 combinaciones No pierdas la visión general. Puede usar los enlaces de compras en las tablas para ver qué juegos están disponibles actualmente exclusivamente de LEGO. También hemos agregado una tabla a continuación con artículos exclusivos de la tienda en línea de LEGO, que no son juegos clásicos, sino simplemente nuevos “accesorios” de LEGO.

Ingeniería LEGO

estilo LEGO

Cabezas de ladrillo LEGO

LEGO City, la ciudad de los cubos

LEGO clásico

Creador LEGO 3 en 1

LEGO Creator Expert / Íconos

lego disney

PUNTOS LEGO

LEGO DUPLO

amigos legos

lego harry potter

Ideas LEGO

lego maravilla

LEGO minecraft

Niño mono LEGO

LEGO NINJAGO

guerra de las galaxias

Técnica LEGO

Accesorios LEGO

Eso debería haber sido con las actualizaciones de junio de LEGO. Esperamos haber podido brindarle una buena descripción general de los kits a la venta esta noche con la lista de kits.

¿Cuáles son las innovaciones de LEGO más notables en junio de 2022? ¿Qué conjuntos terminarán en su carrito mañana o en los próximos días? ¿Tiene alguna pregunta o tal vez nos olvidamos de algo nuevo? Como de costumbre, ¡agradecemos sus comentarios sobre el tema!