Zelda Tears of the Kingdom está recibiendo nuevas recompensas gracias a Switch-Online, pero tienes que darte prisa

Ahora puede gastar sus puntos de platino acumulados en artículos de Zelda.

La semana pasada pude obtener algunos obsequios para Zelda: Tears of the Kingdom con una suscripción a Switch Online, que puedes usar para personalizar la apariencia de tu ícono, por ejemplo. Ahora ha comenzado la segunda ola y puede volver a obtener iconos, fondos de pantalla y marcos con estilo para obtener puntos de platino. Sin embargo, debe darse prisa nuevamente, ya que solo está disponible por un corto tiempo.

Puedes conseguir estas recompensas de Tears of the Kingdom

Si tiene una suscripción a Switch Online, puede participar en ciertas misiones que requieren que juegue juegos especiales a cambio de Platinum Points. Luego puede cambiarlos por recompensas que le otorgan bienes digitales. La segunda ola de Zelda: Tears of the Kingdom Rewards está actualmente en marcha, donde puedes obtener lo siguiente:

Cuatro letras con fondo

Seis caracteres

cinco fondos

cinco marcos

Además de Link, en esta ocasión también hay personajes populares como Sidón o Ganondorf, con los que podrás crear tus propios iconos. Si bien cada personaje te cuesta 10 puntos de platino, obtienes fondos y marcos por cinco puntos cada uno.













Entre otras cosas, actualmente puede obtener estos bonos.

Pero cuidado: La segunda ola también está disponible solo por tiempo limitado: solo puede obtener el contenido hasta el 25 de mayo a las 14:59 Asegurando el tiempo alemán antes de que se vayan.

Entonces, si te perdiste las recompensas de la primera ola, tendrás que desembolsar los íconos de Princess Zelda and Co. de hecho.

Si quieres saber qué tan bueno es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y cuáles son los aspectos positivos y, a veces, negativos, aquí tenemos el video de prueba para ti:













16:42







Kingdom Tears es exactamente lo que esperaban los fanáticos de Zelda

Así es como aseguras las recompensas

Puede canjear recompensas directamente en su llave. Puedes hacer esto de la siguiente manera:

Haga clic en la pestaña en la pantalla de inicio Cambio en línea extremo izquierdo

extremo izquierdo Seleccione en la barra izquierda Misiones y recompensas fuera de lugar

Ahora The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se te sugerirá directamente y debajo ya puedes ver las recompensas individuales. Sus puntos de platino disponibles se muestran en la esquina superior derecha de la pantalla. Si ha comprado un icono, puede hacer clic directamente en Generar icono y elegir diferentes colores, marcos y fondos.

¿Conseguirás las nuevas recompensas de Zelda?