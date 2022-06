Zonas kurdas en el norte de Siria: temblor por el ataque de Erdogan

Estado: 21/06/2022 14:51

Los observadores esperan que el presidente turco Erdogan cumpla su amenaza de lanzar una ofensiva para expulsar a los kurdos y reasentar a los refugiados sirios. Pero cuando entra todavía no está claro.

Escrito por Christian Pettiert, ARD Studio El Cairo

Desafortunadamente, el presidente turco Erdogan no pudo lograr nada como mediador en la guerra de Ucrania. Sin embargo, en caso de otro conflicto, logró obtener el consentimiento de las partes enfrentadas, Estados Unidos, Rusia, Irán y Siria, por una vez. Washington, Moscú, Teherán y Damasco rechazan lo que Turquía viene anunciando desde hace semanas: una nueva ofensiva en el norte de Siria.







logotipo de ROE Christian Patckert

Estudio ARD Estambul

Erdogan quiere expulsar a los kurdos de la región fronteriza con Turquía y establecerse allí para los refugiados sirios de Turquía. Debido a que Erdogan también espera una liberalización política interna, la mayoría de las personas en el norte de Siria no preguntan si Erdogan llevará a cabo su amenaza, sino cuándo lo hará.

“Estamos listos”

El comandante Muhammad Kabso es miembro del Frente de Levante del llamado Ejército Sirio Libre. A su vez, es una fuerza mercenaria turca en el norte de Siria. De pie con ropa de camuflaje contra un fondo de arbustos marchitos. El chaleco antibalas y el cinturón de municiones alrededor del cuerpo indican que están listos para la batalla. “Estamos listos, hemos completado nuestro entrenamiento y estamos esperando al comando turco para iniciar la pelea”, dice.

Operación contra las milicias kurdas: esperar un ataque turco en el norte de Siria Daniel Hechler, ARD Cairo, boletín diario a las 12:00 horas, 21 de junio de 2022 READ Gran Bretaña: dimite el secretario del Brexit, Frost

El presidente turco Erdogan anunció hace unas semanas que el ataque del que hablaba Kapsu tendría como objetivo las regiones de Manbij y Tal Rifaat. El objetivo declarado es expulsar a las llamadas Unidades de Liberación del Pueblo Kurdo (YPG) de una franja de 30 kilómetros más allá de la frontera turca. Porque son el brazo sirio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está prohibido como organización terrorista en Turquía y Europa y, por lo tanto, representa una amenaza para Turquía.

En general, los kurdos no pertenecen aquí, como dice el comandante Kapsu: “Los kurdos tienen que salir de aquí, estas no son sus tierras”. Los kurdos de las aldeas no son de esta región, se mudaron allí y “se establecieron aquí”, dice Kapsu. “Nosotros, los residentes de esta zona y de estas aldeas, queremos volver a nuestras aldeas y nuestras familias de refugiados deberían volver”.

Los kurdos declaran resistencia

Pero fueron los combatientes kurdos quienes expulsaron al llamado Estado Islámico de Tal Rifaat en 2016. Manbij, la ciudad más importante de la región, lleva diez años bajo la administración kurda. Y así es como debería quedar, dice Ahmed Jubna, el comandante de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, desde su posición cerca de la frontera turca. Habían tomado precauciones y se habían preparado para la guerra. “Si Dios quiere, resistiremos porque pertenecemos aquí e insistimos en nuestros derechos. No queremos el ejército de Assad, mercenarios o los turcos. Turquía quiere volver a la gloriosa era otomana”, dice Jibbeh.

De hecho, durante el período del Imperio Otomano, los refugiados circasianos fueron reasentados en Manbij, como un contrapeso progubernamental a los beduinos rebeldes. Ahora se supone que los kurdos deben ser puestos bajo vigilancia.

Impacto en la población

Justo cuando comienza el ataque todavía no está claro en absoluto. Sin embargo, los efectos en la población ya son evidentes. Hasta ahora, Mandij ha sido el lugar más seguro de Siria y el centro económico de la región, dice Adnan Al-Marai, que dirige el negocio mayorista de aceite de motor allí: “El depósito estaba lleno. Pero estaba vacío desde la amenaza turca. I ahora tenga todos mis bienes de Manbij y llévelos a un lugar seguro”. . La mayoría de los comerciantes lo hicieron de esta manera, por miedo a la guerra.

Mientras tanto, una fábrica de procesamiento de patatas se trasladó al otro lado del Éufrates, a Raqqa, a 100 kilómetros de distancia, y se cerró una gran panadería en Manbij.

La situación política mundial ofrece una pausa impresionante

Turquía ha estado bombardeando aldeas cerca de la frontera durante semanas y aviones no tripulados de reconocimiento turcos han estado sobrevolando la zona. El ataque puede comenzar en cualquier momento o no. Erdogan quiere asentar a los refugiados sirios de Turquía en las áreas que serán ocupadas, lo que muchos en Turquía están felices de escuchar. Pero ya hay refugiados aquí. Muchas familias de Alepo e Idlib buscaron refugio en Manbij.

Aisha Nasr vive allí con sus ocho hijos en una ciudad de tiendas de campaña. El cincuentón está preocupado por la ofensiva turca que se ha anunciado: ya han huido dos veces y han tenido que pasar mucho cada vez. “Nos sentimos razonablemente cómodos aquí de nuevo”, dice Nasr, “pero ahora tenemos miedo de tener que huir de nuevo. No sabemos a dónde ir”.

Por ahora, la turbulenta situación política mundial les está dando un respiro. Porque Erdogan enfrenta resistencia con sus planes de lanzar una nueva ofensiva en Siria. No solo de Estados Unidos, como era de esperar porque están cooperando con los kurdos en la lucha contra el Estado Islámico. Rusia e Irán también se negaron a aceptar que Erdogan lanzara un ataque. Ambos quieren que toda Siria caiga bajo el control de Assad. Luego están esos Negociaciones sobre la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que Turquía impide. Es muy probable que Erdogan espere a la cumbre de la OTAN a finales de junio antes de atacar.