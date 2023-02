Rusia acusa a Kyiv de atacar Transnistria

1:35 am: EJEn el año transcurrido desde el ataque ruso a Ucrania, dos tercios de la población de Alemania está a favor de negociaciones de paz inmediatas. En una encuesta realizada por el instituto de investigación de opinión YouGov en nombre de la agencia de noticias alemana, el 67% está a favor de que Rusia y Ucrania inicien conversaciones para poner fin a la guerra. el 21 por ciento no está de acuerdo y el 12 por ciento no proporciona ninguna información.