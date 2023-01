Selenskyj en entrevista con ARD: “Si puedes darle tanques a ‘Leopard’, regálalos”

Estado: 19/01/2023 22:17

El presidente ucraniano Selinsky tiene al gobierno federal en ARDLa entrevista fue duramente criticada por su postura vacilante sobre el tema del tanque de batalla. Él dijo: “La gente muere aquí, todos los días”. Su país solo quiere defenderse.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mira la actitud renuente de Alemania hacia la entrega de tanques de batalla sin comprender: “Ustedes son adultos. Pueden hablar así durante seis meses, pero la gente muere aquí, todos los días”, dijo Zelensky en una entrevista con ARD.

“Si tienes tanques ‘Leopard’, dánoslos. No es como si fuéramos a atacar, si alguien está preocupado. Esos ‘Leopards’ no pasan por Rusia. Nos estamos defendiendo”.

La decisión de entregar los tanques Leopard o rechazarlos es política: “Y si no hay voluntad política en un tema, entonces no hay necesidad de buscar excusas. Entonces dices: ¡No! “Debo decir que algo o alguien aún no está listo”, dijo Zelensky.

Volodymyr Zelensky en conversación con ARD– Corresponsal Vasily Golod. Foto: WDR

Scholz está bajo presión, y puede estar estableciendo los términos

En las últimas semanas, Presión internacional sobre el canciller Olaf Schultz en particular Firmemente fortalecido. El gobierno federal debería al menos aceptar entregar tanques Leopard de otros países a Ucrania, pero aún mejor, también debería entregar sus propios Leopard, según los países de Europa del Este, por ejemplo. De acuerdo con las regulaciones alemanas, la entrega de sistemas de armas alemanes debe ser aprobada por el gobierno federal, independientemente del país al que desee exportar.

Schulz ha enfatizado repetidamente que no quiere hacerlo solo, incluso después de eso. Gran Bretaña suministrará sus principales carros de combate “Challenger” anunciar.

Recientemente, muchos medios lo han informado unánimemente. Que Shultz había redactado términos para los Estados UnidosAlemania no lanzará los “Panthers” a menos que Estados Unidos entregue a cambio sus tanques de combate “Abrams”. Pero los funcionarios del gobierno de EE.UU. Varios medios dijeron que Washington no está planeando esto en este momento.. Los tanques propios de la empresa son de muy alto mantenimiento y complejos.

Pistorius: No estaba al tanto de la situación

El nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo: Punto focal de ARD, tal condición no le era conocida. Cuando se le preguntó si Alemania también entregaría tanques de batalla principales sin Estados Unidos, dijo: “Estoy seguro de que tomaremos una decisión al respecto en los próximos días. Pero no puedo decirles hoy cómo será”. .”

El viernes, los representantes de los países que apoyan a Ucrania se reunirán en la base estadounidense de Rammstein en Renania-Palatinado. Se tratará de más asistencia militar y también del tema de los tanques de batalla.

Estados Unidos era el aliado más grande e importante dentro de la OTAN, dijo Pistorius, y por lo tanto era importante que Alemania, como el aliado más grande en Europa, actuara “en estrecha cooperación con los estadounidenses”. Niéguese a criticar a Alemania: junto con Gran Bretaña, Alemania es el mayor partidario de Ucrania después de Estados Unidos. “Entonces, la acusación de que no estamos haciendo nada o de que estamos tomando las decisiones equivocadas, simplemente no puedes dejar que se quede en la sala”, dijo Pistorius.

Con eso gracias a Alemania y los EE.UU.

En el ARD– Entrevista A Selinsky también le gustaría más apoyo para el espacio aéreo ucraniano: “Se trata de defender los cielos. A uno le gustaría mucho pasar una nueva página en esta guerra, en esta defensa”. Zelensky dijo que Ucrania deseaba que “los rusos no tuvieran control sobre nuestro espacio aéreo”.

Al mismo tiempo, agradeció al gobierno federal por la ayuda y los paquetes militares entregados hasta el momento: “Estamos agradecidos. Quiero que todos lo escuchen: estamos agradecidos con Alemania”.

Con información de Rebecca Barth y Olaf Bock, WDR