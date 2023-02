¿El poder de Putin está en peligro? La élite rusa parece estar dando la espalda

depatricio meyer Cerca

Un experto en la élite rusa informó de un supuesto cambio de humor en Moscú. ¿Debe Vladimir Putin temer por su poder? El periodista tiene una objeción.

MOSCÚ – Se dice que hay más de 145.000 soldados rusos en guerra de ucrania muertos o heridos desde entonces. Así lo informó el portal de noticias ucraniano. Independiente de Kyiv El 23 de febrero de 2023, justo antes del aniversario, citando al Estado Mayor en Kiev. Por otro lado, las cifras actuales de pérdidas supuestas (o reales) no han estado disponibles en Rusia durante mucho tiempo.

Rusia: ¿Se está desmoronando el apoyo a Vladimir Putin entre la élite de Moscú?

Sin embargo, madres, esposas, hijos, padres, hermanos, vecinos y amigos esperan, a veces en vano, el regreso de los soldados, en su mayoría hombres. Solo un ejemplo: en el documental de ZDF Russia and the Great Silence, un sacerdote de la ciudad del Volga de Yaroslavl dijo: “Tenía que leer la última misa sobre los muertos. Había bastantes de ellos. Eran militares. (. .. Bueno, mucha gente murió”.

Sin embargo, la población no se defiende de la costosa guerra, conocida en Rusia como ¿Operación Especial? ¿Cómo sería la resistencia? Escrito por el presidente ruso Vladimir Putin ¿Serán cobrados y eliminados? Según un periodista británico, el apoyo a Putin se está derrumbando dentro de la élite de Moscú, según los informes. Merkur.de.

“Tengo muchos buenos contactos de mi tiempo en Rusia. Algunos de ellos continúan hablando conmigo, en su mayoría a través de mensajeros encriptados. Son funcionarios públicos, círculos diplomáticos, banqueros y multimillonarios”. Espejo. Con su libro “Putin’s Network”, ha escrito el relato más fundamentado del funcionamiento interno del Kremlin hasta la fecha. La periodista de investigación escribió por primera vez desde Moscú en 1998 y ahora escribe para El Correo de Washington.

¿Un golpe de estado contra Vladimir Putin? Algunos de sus aliados no están contentos.

Añadió: “Algunos de sus aliados cercanos no están contentos con la situación actual. Igor Sechin, el jefe de Rosneft, o Sergei Chemezov, quien dirige el conglomerado de armas estatal y con quien Putin ha sido amigo desde sus días en Dresden, ven sus imperios económicos bajo presión debido a las sanciones”, explica: “Pero me temo que no tienen el coraje de protestar contra la guerra”.

Además, la mayoría de los rusos están deprimidos, “pero tienen demasiado miedo para hacer cualquier cosa. Puedes ver cuán dura es la represión de los manifestantes: puedes ser sentenciado a 15 años de prisión solo por llamar guerra a la guerra. Si hay una revolución , llegará”, dijo Pelton desde la élite. Mis informantes actualmente están hablando de Putin de una manera que nunca antes había escuchado”.

Guerra de Ucrania: “La élite de Moscú habla de un posible reemplazo de Putin, de posibles sucesores”

Después de todo, la guerra en Ucrania destruyó “décadas de su trabajo, su riqueza y su influencia”, dice. Espejo“Mis fuentes están horrorizadas de ver que Rusia ha perdido su poder blando”, dijo sobre sus fuentes.

Septiembre fue un punto de inflexión”, cuando Putin se vio obligado a romper su promesa y anunciar una movilización parcial. “Desde entonces, ha dejado de ser intocable”, agregó. Cada vez más, mis informantes dicen que Rusia es históricamente un país de golpes de estado”. Sin embargo, la élite de Moscú probablemente se atrevería a derrocar “si Rusia sufre graves pérdidas militares”. , él no tomará ninguna acción”, analizó en su contra”.

Posible fin del poder de Putin: ¿a través de la derrota militar y el levantamiento de la élite?

Por otro lado, otros expertos creen que los combates terminarán si Putin es derrotado en la guerra. El conocido politólogo estadounidense dijo: “El ataque ruso a Ucrania fue el mayor error estratégico que he presenciado en mi vida”. Francis Fukuyama (Universidad de Standford) Portal de noticias T en línea: “Ucrania puede derrotar a RusiaNo tengo ninguna duda al respecto. La derrota de Putin es solo cuestión de tiempo. No solo Fukuyama cree que Ucrania puede incluso recuperar Crimea, que fue anexada en 2014.

“La élite de Moscú está hablando de un posible reemplazo de Putin, de posibles sucesores”.

el anterior El general estadounidense Ben Hodges está convencido de que Putin derrocará a Ucrania este verano por una victoria militar. Dijo esto en una entrevista con Peter Salmeev, director de la Iniciativa Democrática de Eurasia, y el bloguero militar ucraniano Taras Berezovets. “Si invaden Crimea, y creo que pueden hacerlo este verano, todo se derrumbará”, dijo el excomandante en jefe de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa. Hodges: Crimea es clave.

Guerra de Ucrania: ¿Perderá Rusia Crimea?

Recientemente tuvo El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klimenko, describió exactamente este objetivo. “Ya hemos comenzado a formar unidades destinadas a liberar nuestras tierras y llegar a las fronteras internacionalmente reconocidas”, dijo, citada por la revista de noticias estadounidense. semana de noticias Klimenko. Una referencia a Crimea, que Occidente todavía considera territorio ucraniano.

¿Una combinación de derrota militar y levantamiento de élites como fin del poder de Putin? El experto estadounidense en Rusia, Mark N. Katz en una entrevista con The Guardian, de hecho, el Kremlin está profundamente dividido Correos de Kyiv. El profesor de política y gobierno Shar de la Universidad George Mason tiene uno Es posible un golpe de estado contra Putin. Una indicación es la crítica abierta del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu.

¿Un golpe de estado contra Vladimir Putin en Moscú? El conocedor del Kremlin advierte

Sin embargo, el periodista Pelton advirtió: “El país tiene una población de 143 millones, mientras que la población de Ucrania es de solo 40 millones. En términos absolutos, Putin ganará. No importa cuán malo sea su ejército. Parece que Putin está dispuesto a sacrificar a cientos”. de miles de vidas. “Chicos. Espera una guerra larga”. (noche)

