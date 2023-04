1. FC Köln: ¡Acusaciones explosivas contra la superestrella Davy Selke! | Deportes

misión cumplida …

¡Puntos por fin! ¡Goles por fin! Después de seis partidos sin ganar (solo un gol), Colonia volvió a ganar: 3:1 (2:1) en Augsburg obligó a Colin Kicker a anunciar a su entrenador. Steffen Baumgart (51) había exigido claramente que sus muchachos dispararan a puerta y fueran más agresivos en el juego de hombre a hombre.

¡Colonia está saliendo de la crisis!

Especialmente los delanteros del FC Davy Silk (28) escuchó atentamente el desafío del duelo de Baumgart. Incluso si Selke no tuvo grandes oportunidades de anotar nuevamente, el delantero trabajó constantemente en sus oponentes y constantemente hizo sonar la alarma. ¡Con su enorme cuerpo (1,95 m) y su gran boca! Esto molestó particularmente a la gente de Augsburgo. Jeffrey Julio (31)!

El capitán del Augsburgo exclamó tras el partido: “Todos sabemos qué tipo de actor es. Por eso tuve una discusión con el árbitro. Si sigues gritando estos días, serás recompensado, no tiene nada que ver con el fútbol”. Y también el tiro libre antes del 1-0: Fallé dos veces, pero solo porque no me dejo caer y gritar, el árbitro no silba. Ni siquiera lo toco, pero él grita y se cae. decir, ‘¡Eso es inteligente!’ Pero no tengo que ir en la dirección de tener que darme todo el tiempo para obtener un tiro libre o una falta, no puede ser”.

Silke también apareció en el tiempo de descuento de la primera mitad: hubo un alboroto entre él y el exjugador del Colonia Elvis Rexbekaj (25). Selke quería sacar a Rexhbecaj, que estaba tirado en el suelo. Se defendió con su brazo, luego Selekah cayó. Un acto superfluo de ambos pateadores, pero al final es inofensivo.

Debido a que Hertha perdió 1-0 ante Leipzig, la brecha con Berlín continuó ampliándose. Dependiendo de cómo jueguen Bochum (contra Stuttgart) y Hoffenheim (contra Schalke) el domingo por la noche, ¡Colonia podría ser el mayor ganador de Pascua en la batalla por el descenso!

Baumgart: “Podría haber sido mejor, pero la victoria es más de lo que se merece. Los jugadores jugaron bien y trabajaron duro. Esto es lo que necesitamos ahora”.

¡Tienes que ver este portal! Aquí Colonia sale de la crisis

