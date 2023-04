Cinta en directo: Real Madrid – Villarreal

cinta en vivoEl Real Madrid regresa de Barcelona mientras los ganadores de El Clásico y los finalistas de la Copa buscan extender su actual racha ganadora. En la jornada 28 de LaLiga, la Casa Real recibe al Villarreal Fútbol Club. Inicio en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. Siempre incluido: Indicador TOTAL REAL.







+++ Únete a la discusión ahora en REAL TOTAL COMMUNITY +++

actualizar







40. La Real estuvo muy negativa en los últimos minutos, dejó que lo hiciera el Villarreal y ahora ha sido castigada con frialdad.

39- Se señaló y ahora el saldo ha disminuido. Chukwueze pasa el balón frente al área penal y golpea fuerte a Nacho. Su testimonio es entonces insostenible y Courtois no puede hacer nada al respecto.

35. Próxima tarjeta amarilla para el profesional del Villarreal: Pedraza solo puede detener a Asensio con una falta y ser advertido.

34. Los invitados se hicieron más valientes. En los últimos minutos ya se han producido cinco tratos en el caso Courtois. La defensa real actualmente permite mucho.

32. Primer cambio: el Villarreal hizo un cambio temprano y dio entrada a Trigueros en lugar de Terrats.

30. El Villarreal ahora está envalentonado y crea algunas buenas ocasiones en el área rival.

27. Presión real por el próximo gol y podría haber aumentado por mediación de Rodrygo. Pero el brasileño falló un centro raso por unos centímetros.

25. Primera tarjeta amarilla del partido: Benno agarra las piernas de Rudiger por detrás.

19. ¡Doble oportunidad para el Real! Primero la pifia de Benzema desde un ángulo cerrado por parte de Reina y luego Rodrygo remata, pero aquí también está fuerte el portero del Villarreal.

16. ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Hay una ventaja temprana para el favorito. Asensio corre desde el centro del campo y pasa a Vinicius, que juega de espaldas al español. Luego Asensio remata desde un ángulo agudo y Torres desvía el balón en su propia portería.

14. ¡Qué oportunidad más gorda para Vinicius! Tchoamene envía al brasileño, que rompe el área penal y remata fuera de la portería.

9. Aparte de la única oportunidad, no ha sucedido mucho todavía. El Villarreal es profundo atrás y apenas permite nada. Por otro lado, la Real intenta encontrar un hueco en la defensa visitante con una gran posesión del balón.

3. La primera esquina del juego se refiere a la familia real. Centro de Asensio para el siguiente córner despejado. ¡Se ha convertido en un peligro de incendio! Tras un centro de Ceballos, Rudiger frena a Reina con un potente cabezazo parado.

¡Arranca el primer partido! El Real empieza la primera parte y juega de izquierda a derecha con la camiseta blanca.

Ambos equipos están listos. Entonces finalmente comienza.

ALINEACIÓN FC Villarreal: Y así se alinean los invitados: Reina – Foyth, Mandi, Pau Torres, Pedraza – Terrats, Parejo, Lo Celso – Chukwueze, Baena, Yeremy Pino.

Plantilla del Real Madrid: El once inicial del conjunto blanco es oficial. Cómo competir: Courtois – Vásquez, Rudiger, Alaba, Nacho – Asensio, Choameni, Ceballos – Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Banco: Lunin, López, Carvajal, Militao, Vallejo, Odriozola, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Hazard, Mariano.

Conclusión: Ancelotti, por otro lado, gira, da descanso a seis (!) jugadores, incluidos Eder Militao, Luka Modric, Federico Valverde y Toni Kroos, pero también tiene un gran estilo de ataque. Karim Benzema, Rodrygo Goes, Vinicius Jr. son titulares por tercera vez consecutiva, más Marco Asensio, ¡cuatro delanteros frente al Real Valladolid (6-0)! A ver si será un 4-3-3 con Asensio en el centro del campo. También podría ser un 4-2-3-1 con Rodrygo en el medio detrás de Benzema, o un 4-4-2 con Rodrygo y Benzema arriba y Asensio y Vinicius por las bandas.

Acercarse

fluir: Debido a las vacaciones y la recepción, solo habrá un calentamiento alrededor de las 8:15 p.m., y la tercera parte tendrá que cancelarse hoy.

Probablemente no nos estemos haciendo ningún favor con nuestra tercera mitad hoy, y me alegro de que el video se haya subido… ¿Empezar a adivinar once y más???? https://t.co/hcdIGKICSj ⚽️ pic.twitter.com/puWUBaGFKg -Nils Kern (@nilskern17) 8 de abril de 2023

Adiós: El duelo entre la Real y el Villarreal supone también el reencuentro con el antiguo club de los dos jugadores invitados: el central. Raúl Albiol Jugó un total de 118 partidos competitivos para los campeones récord españoles de 2009 a 2013 y terminó con el “Submarino Amarillo” a través del SSC Nápoles. daniel parejo Incluso viene de la fábrica de talentos del Real Madrid ‘La Fabrica’, pero solo ha aparecido cinco veces para los profesionales. El centrocampista llegó al Villarreal vía Getafe y FC Valencia.

equipo de trabajo: Ya no estás acostumbrado a algo así en el Real Madrid, pero todavía falta un jugador. Ferland Mendy estará de baja unas semanas por una lesión en el sóleo izquierdo. Aparte de eso, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene todos los jugadores disponibles. Así que Rodrygo Goes también formará parte del juego. El último entrenamiento comenzó el viernes por la mañana sin el brasileño, que entró al campo 10 minutos por detrás del equipo. Luego realice el programa de calentamiento individualmente y únase a sus compañeros de equipo. Dado el próximo desafío de la máxima categoría contra el Chelsea, Ancelotti podría jugar contra el calendario actual 6. Algunos actores de sobra. Pero el técnico italiano no dio indicios de ello en la rueda de prensa del viernes por la tarde. Así que solo podemos especular cómo comenzará el Real Madrid el sábado por la noche. Como siempre, la alineación potencial se puede encontrar en nuestro informe inicial.

¡HOLA Y BIENVENIDOS! Vuelve como ganador del Clásico y finalista de Copa Real Madrid Ha vuelto de Barcelona y quiere continuar con su actual racha ganadora. En la jornada 28 de LaLiga recibe a la familia real Villareal. El Submarino Amarillo es enemigo de los campeones de España. Los merengues solo han ganado tres de sus últimos 11 partidos ligueros ante el Villarreal. También hubo tres empates y dos derrotas, la primera mitad de la temporada perdió 2-1 fuera de casa y los dos partidos anteriores terminaron en empate. Así, el Real Madrid lleva tres partidos sin vencer al Villarreal en el Senado. El Madrid no tuvo una racha ganadora tan larga en LaLiga ante ningún otro rival. Así que es hora de romper esta cadena. Inicio en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. Se encarga de la transmisión como siempre. Dazen y en total real-Ticker Hay toda la información sobre el juego.











/ 21630049872 / Realtotal_bet365_Noticias

/ 21630049872 / Realtotal_bet365_mobil_320x50