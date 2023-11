1. FC Unión Berlín: Se conocen detalles de la cancelación de Raúl

Raúl ha sido entrenador juvenil del Real Madrid durante más de cinco años.Foto: Imágenes IMAGO / NurPhoto

Bundesliga

Urs Fischer es entrenador del Unión Berlín desde hace más de cinco años. El suizo asumió como entrenador del Kopenik en el verano de 2018, y le llevó al ascenso en el primer intento y luego a permanecer en la liga. En los años siguientes, llevó al club a la Conference League, la Europa League y finalmente a la Champions League.

Pero esta temporada, el aumento ha llegado a un final abrupto y sin ceremonias. El Union Berlin se derrumbó y acabó último en la clasificación de la 1.ª Bundesliga. Una racha de 14 partidos sin ganar, incluidas 13 derrotas, fue al final demasiado incluso para Fischer. Los suizos y el club acordaron poner fin a su cooperación.

Junto con Marco Grote y Marie-Louise Etta, el dúo técnico sub-19 dirigió el primer equipo del Union, al menos durante el partido en casa contra el Augsburgo. Al menos ha terminado la serie de quiebras en la liga. Con el empate 1-1, Kopenik anotó un punto por primera vez desde la segunda ronda.

Union Berlin presenta un nuevo entrenador

Ya antes del inicio estaba claro que este equipo se instaló sólo como una solución temporal. Porque no faltaron candidatos potenciales. Muchos nombres aparecieron en los medios. El ex jugador profesional Torsten Matuszka incluso invitó a hablar a los ex entrenadores nacionales Joachim Löw y Hansi Flick.

Al final, la persona más interesante parece ser Raúl. Esto es lo que informó “Pateador” El sábado por la tarde hubo cada vez más indicios de que el español sería contratado por Kopenik. Probablemente mucha gente se sorprendió cuando el Etihad anunció el domingo el fichaje de Nenad Bjelica.

Novedad en Kopenik: Nenad Bjelica asume el cargo de entrenador del Union Berlin.Foto: Imágenes IMAGO / Matthias Koch

En comparación con la ex estrella internacional Raúl, el croata parece un jugador mucho más joven. El técnico de 52 años al menos puede destacar su amplia experiencia como entrenador, habiendo trabajado en Turquía, Austria e Italia, entre otros lugares. También conoce la Bundesliga desde su época como jugador, donde Bjelica jugó durante tres años y medio en el Kaiserslautern.

Por eso Raoul canceló Unión Berlín

No está claro si es sólo la segunda opción de Kopenik. De un informe de “Marca” Pero al menos ahora está claro que Raoul ha cancelado su membresía en Union. El diario español, que se considera conocedor, especialmente cuando se trata del Real Madrid, también dio detalles.

Por ello, el ex gran delantero, que desde 2018 es entrenador del filial del Real Madrid y actualmente dirige al filial, especula sobre el puesto de entrenador del equipo profesional. Carlo Ancelotti ocupa actualmente este cargo, pero su contrato expira en el verano de 2024. Luego entrenará a la selección brasileña.

Raúl ve su futuro en el Real Madrid.Foto: DPA/Inna Fassbinder

Para Raúl es un sueño convertirse en el entrenador del club que ama. Según informa Marca, su momento llegará tarde o temprano. En verano, gracias a la marcha de Ancelotti, la oportunidad se hizo mayor de lo que había sido en mucho tiempo.

Sin embargo, el hecho de que el técnico de 46 años se quede por el momento en Madrid no le garantiza conseguir el puesto que busca. Porque los Reales no sólo tienen la máxima exigencia dentro del campo, donde cuentan con muchas estrellas, sino también fuera de él.

Por eso estamos buscando un (potencial) entrenador de primer nivel, y Xabi Alonso también es una opción. Union y Fisher tuvieron que experimentar de primera mano lo bien que funcionaba. En el último partido de los suizos, el equipo de Köpenik sufrió una derrota por 4-0.