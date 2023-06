10 alimentos saludables para el día a día

24 vida Vivir saludablemente

Los alimentos ricos en nutrientes como las frutas y las verduras no solo son deliciosos. También son particularmente saludables.

Los antioxidantes presentes en las bayas protegen las células de los radicales libres y ayudan a contrarrestar los procesos de envejecimiento. Debido a que las bayas también son ricas en vitamina C, este alimento rico en nutrientes apoya el sistema inmunológico. Por lo tanto, los arándanos, las frambuesas, las moras y las grosellas deben estar en el menú todos los días. Otra ventaja: las bayas son bajas en azúcar y contienen solo un puñado de calorías. Así que también es perfecto para un desayuno saludable o como merienda en el medio.

Muy pocas personas alcanzan el mínimo recomendado de 400 gramos de verdura al día. Sin embargo, si incorpora verduras de col como el brócoli, la coliflor, la col de col rizada o las coles de Bruselas en su dieta diaria, puede lograr este objetivo fácilmente. Los vegetales verdes contienen muchas sustancias vegetales secundarias que protegen las células, tienen un efecto antibacteriano y apoyan el sistema inmunológico y varios procesos metabólicos.

Los cereales integrales como la avena son la fuente más importante de fibra en la dieta diaria. La fibra lo llena, mantiene su intestino saludable y también asegura que su nivel de azúcar en la sangre sea estable. Por ello, la Asociación Dietética Alemana (DGE) recomienda consumir al menos 30 gramos de fibra al día.

Las verduras de hojas verdes como las espinacas, las acelgas, los berros y la lechuga de cordero están llenas de nutrientes saludables. La vitamina C, la vitamina A, el hierro, el magnesio y el ácido fólico son importantes para varios procesos en el cuerpo. Ya sean crudas en ensaladas y batidos o cocidas, las verduras de hoja verde son una auténtica garantía de nutrientes.

Las manzanas son una de las frutas favoritas de los alemanes. Pero las manzanas no solo son sabrosas, la fruta también es particularmente saludable. En las manzanas se pueden encontrar componentes valiosos como las vitaminas C y E, potasio y calcio. La fibra que contienen también es importante para una digestión saludable.

Los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados de los frutos secos fortalecen el corazón y el sistema circulatorio. Si comes un puñado de nueces todos los días, estás fortaleciendo tu cuerpo desde adentro. Las nueces también contienen proteínas, fibra y varios minerales. Las nueces en particular son adecuadas como tentempié saludable debido a su contenido en ácidos grasos omega-3.

Las legumbres como las lentejas, los frijoles o los guisantes deben estar en el plato con regularidad. Debe comer alrededor de 50 g de alimentos ricos en proteínas por semana, preferiblemente todos los días. Porque las lentejas y compañía son verdaderas maravillas nutricionales. Las legumbres están llenas de proteínas y minerales de origen vegetal como hierro, potasio, magnesio y zinc.

La comida no debe estar exenta de aceites vegetales de alta calidad. Aunque los aceites de oliva o de frutos secos no son del todo bajos en calorías, los aceites vegetales tienen un efecto especialmente positivo en el organismo. Los ácidos grasos insaturados protegen contra las enfermedades cardiovasculares.

Incorpore a su dieta productos lácteos saludables como quark bajo en grasa o yogur. Además de calcio y proteínas, también contienen vitaminas B saludables. Estos nutrientes benefician tanto a los músculos y la flora intestinal como a los dientes y huesos.

Los alimentos fermentados son especialmente importantes para una digestión saludable. Promueven la salud intestinal y la absorción de nutrientes y minerales. También es compatible con el sistema inmunológico, tiene un efecto antibacteriano y se dice que ayuda a tratar enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, los productos fermentados como el kéfir, el chucrut, el tempeh y la kombucha son aptos para el consumo diario.

Una dieta equilibrada proporciona al cuerpo todos los nutrientes importantes que necesita para mantenerse enérgico y en forma. Es importante incorporar los alimentos adecuados en su dieta diaria. Pero si quieres comer sano, no solo tienes que llevar una dieta equilibrada, también tienes que comer alimentos variados. Lo ideal es que comas diez alimentos al día.

