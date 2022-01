140 millones de euros en daños: administrador concursal demanda al exjefe de Wirecard

Durante años, se dice que Wirecard otorgó sin cuidado grandes préstamos a Opac de Singapur, en ese momento se consideraba un socio del proveedor de servicios financieros. Ahora, el oficial de insolvencia de Wirecard está demandando a Jaffé, al ex director general Braun ya otros dos ex directores. El paradero de los fondos no está claro en gran medida.

Según información del “Süddeutsche Zeitung”, Michael Jaffe, gerente de insolvencia de Wirecard, ha presentado una demanda contra el ex presidente de Wirecard, Markus Braun, y otros dos ex gerentes en el Primer Tribunal Regional de Munich por daños y perjuicios de 140 millones de euros. Se trata de dar grandes préstamos sin cuidado, informa SZ. Marcus Brown ha estado detenido durante casi un año y medio y enfrenta cargos por presuntos delitos económicos graves.

El reclamo de compensación también se dirige contra el miembro de la junta de Wirecard, Jan Marsalek, quien se escondió. El ex miembro de la junta Stefan Klestil y otro ex miembro de la junta de supervisión también fueron procesados. Se dice que todos están acusados ​​de ayudar o no impedir los préstamos frívolos.

Brown ha desestimado todas las acusaciones desde la quiebra del grupo DAX a mediados de 2020. Un portavoz de Brown le dijo a SZ que Brown se enteró de una demanda contra él y otros a principios de 2022. Brown “rechaza categóricamente” las acusaciones hechas y se defenderá de la demanda. “La denuncia alega hechos que no son fácticamente ciertos y contradicen los hechos”.

La demanda por daños y perjuicios y las órdenes de arresto se relacionan con grandes préstamos otorgados por Wirecard Group a Ocap, con sede en Singapur. Según las conclusiones del administrador de insolvencias Jaffé, Ocap y su filial luxemburguesa Ocap deben a Wirecard Group un total de 230 millones de euros. Según SZ, no está claro dónde aparentemente se encuentra la mayor parte del dinero.

OPAC también está abajo

Ocap, dirigida por el ex gerente de Wirecard, Carlos H., alguna vez fue considerada un socio estratégico de Wirecard y se suponía que usaría el dinero prestado para prefinanciar transacciones comerciales. Los ingresos de estas transacciones deberían beneficiar al proveedor de servicios financieros Wirecard. Según SZ, la junta directiva de Wirecard ha estado otorgando cada vez más préstamos a Ocap durante años con la aprobación de los miembros de la junta de supervisión. Cuando Michael Javeh fue nombrado administrador concursal tras la quiebra de Wirecard, no había más dinero en Ocap. La empresa con sede en Singapur ahora también está en quiebra.

Un portavoz del ex miembro de la junta Kelsteel le dijo a SZ que Wirecard logró engañar a todos los órganos de supervisión, incluida la junta de supervisión. Klestil se ve afectado por el presunto fraude de Wirecard como muchos otros. Tiene el mayor interés en que todos los inversores tengan claridad e información completa sobre los eventos en Wirecard que se conozcan lo antes posible.

Según SZ, la demanda se dirige en última instancia a las aseguradoras con las que se han retirado las pólizas de responsabilidad principal de Wirecard. Sin embargo, estos seguros entran en vigor solo si los consejos de administración y supervisión pertinentes no pueden ser acusados ​​​​de ningún incumplimiento intencional o consciente del deber o incluso de participación en delitos penales.

La quiebra del proveedor de servicios financieros Wirecard es uno de los mayores escándalos económicos en Alemania en las últimas décadas. Se dice que la junta directiva de Wirecard registró transacciones falsas por valor de miles de millones a lo largo de los años para mantener la empresa a flote y engañar a los préstamos. Un total de 1.900 millones de euros, que se dice que son cuentas fiduciarias, no se pueden encontrar en Asia. Brown ha estado bajo custodia desde julio de 2020.