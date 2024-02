15 factores que aumentan el riesgo de enfermedad

Página principal mundo

de: julian mayer

La demencia también afecta a los jóvenes. El inicio y el momento de la enfermedad dependen no sólo de la edad y la composición genética. Un nuevo estudio proporciona resultados innovadores.

Frankfurt – La demencia es una enfermedad maligna. en principio Sobre todo, la memoria a corto plazo sufreLo que acabamos de notar se vuelve a olvidar al poco tiempo. Posteriormente, los afectados eliminan los recuerdos de su memoria a largo plazo, pierden habilidades cognitivas y motoras y, a menudo, no reconocen a sus familiares cercanos.

El riesgo de desarrollar algún tipo de demencia aumenta con la edad. Pero así Asociación Alemana de Alzheimer Según lo anunciado a principios de 2022, hay que partir de la base de que actualmente más de 100.000 personas menores de 65 años viven con demencia en Alemania. Sin embargo, la aparición de la enfermedad no es sólo genética, sino que también está influenciada por otros factores, como demuestra un nuevo estudio.

No es sólo la composición genética lo que importa: un nuevo estudio sobre los factores de riesgo de demencia en personas menores de 65 años

Investigadores de las Universidades de Exeter y Maastricht evaluaron los datos de salud de más de 356.000 pacientes del Reino Unido en un estudio de cohorte. Los participantes del estudio eran menores de 65 años. resultados Estancia Fue presentado en Jama Neurology a finales de 2023.

El equipo de investigación señala que la demencia a edades más tempranas ocurre con más frecuencia debido a la composición genética que las enfermedades a edades más avanzadas. Pero sólo entre el cinco y el diez por ciento de los casos clínicos de demencia pueden explicarse por factores genéticos. El objetivo de los investigadores era estudiar factores de riesgo modificables, como el estilo de vida o los parámetros cardiovasculares, y sus interacciones con factores genéticos asociados con la demencia en personas menores de 65 años.

Los investigadores encontraron 15 factores que pueden afectar la demencia en personas menores de 65 años

El equipo de investigación internacional pudo identificar un total de doce factores asociados con un mayor riesgo de desarrollar demencia temprana:

Factores genéticos (APOE4)

Hipotensión ortostática

depresión

Alcohólico

Apoplejía

Nivel socioeconómico bajo

Diabetes

Enfermedades cardiovasculares

deficiencia de vitamina D

La discapacidad auditiva

Aislamiento social

Altos niveles de proteína C reactiva (PCR)

Además, los investigadores también identificaron tres factores atenuantes de la demencia en menores de 65 años. Esto incluye un consumo moderado de alcohol, educación superior y un agarre más fuerte con las manos. Este último puede ser un indicador de la fuerza muscular general, pero el consumo moderado de alcohol no tiene por qué deberse a los efectos positivos de la cerveza, el vino u otras bebidas alcohólicas en sí. En cambio, el equipo de investigación sospecha que los bebedores moderados viven una vida más saludable en promedio que las personas que no consumen alcohol con tanta frecuencia por razones médicas.

Demencia en personas menores de 65 años: los investigadores encuentran vínculos

Los investigadores destacan cómo, sobre todo, el aspecto mental salud Una persona puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la demencia. Nutrición saludable Sin embargo, el uso o consumo de cigarrillos no figuraron como factores de riesgo. Sin embargo, la presencia de ciertos factores no necesariamente conduce a la enfermedad. En el estudio, el equipo de investigación sólo identificó vínculos, no causas.

Sin embargo, el estudio proporciona información importante. “Nuestra investigación es pionera porque hemos descubierto que se puede reducir el riesgo de demencia de aparición temprana”, afirma Janice Ranson de la Universidad de Exeter, una de las coautoras del estudio. “Creemos que esto podría presagiar una nueva era en las medidas para reducir los nuevos casos”.

También hay evidencia de que la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, puede transmitirse por una hormona particular. En cualquier caso, no se deben ignorar algunas señales: estas La evidencia apunta a la demencia.