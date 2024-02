Equipo de investigación costoso perdido bajo el 'Glaciar del Juicio Final'.

Página principal sepamos

La investigadora Anna Whalen se encuentra frente al vehículo de investigación no tripulado RAN, ahora perdido bajo el glaciar Thwaites Doomsday. (Foto de archivo) © Olof Lönnheid

El vehículo submarino de la RAN desapareció tras bucear bajo el glaciar Thwaites en la Antártida. Una pérdida que golpea duramente a la ciencia.

Antártida – El glaciar Thwaites de la Antártida, también conocido como “Glaciar del Juicio Final”, es famoso por su gran tamaño y los peligros potenciales que plantea. Si se derrite por completo, los expertos estiman que el nivel del mar podría aumentar unos 65 cm. El glaciar Thwaites cubre una superficie de 192.000 kilómetros cuadrados, el tamaño del estado de Florida, y el glaciar Pine Island impide que la capa de hielo de la Antártida occidental desemboque en el mar.

el corrió Vehículo submarino autónomo (AUV) 7,5 metros 1850 kilogramos 1-7 nudos (1-13 km/h) 3000 metros 300 kilometros 36 horas Fuente: Universidad de Gotemburgo

Un vehículo submarino no tripulado ha desaparecido bajo el glaciar Doomsday.

A medida que el clima cambia y la temperatura del océano aumenta, el glaciar está siendo estudiado por científicos que quieren saber qué sucede con el enorme hielo. Sin embargo, durante este trabajo de investigación en la Antártida se perdió un costoso equipo de investigación: el vehículo submarino no tripulado RAN no salió a la superficie después de sumergirse bajo el glaciar.

Según la universidad, el dispositivo de buceo de siete metros y medio de largo, afiliado a la Universidad de Gotemburgo, está equipado con las últimas tecnologías y sensores que pueden registrar y documentar el entorno submarino. Ran puede permanecer bajo el agua durante largos períodos, explica Anna Whalen, líder del proyecto durante el cual desapareció el dispositivo: “Esta fue la segunda vez que llevamos a Ran al glaciar Thwaites para explorar la zona”. Para documentar bajo el hielo”.

El dispositivo de investigación RAN pudo observar debajo de los glaciares

“Gracias a Rann, fuimos los primeros investigadores del mundo en adentrarnos en el glaciar Thwaites en 2019, y durante la expedición actual visitamos la misma zona nuevamente”, añade Wallen. Las condiciones bajo un glaciar suelen ser completamente desconocidas. “Aunque se pueden ver el derretimiento y los movimientos del hielo utilizando datos satelitales, con Ran obtenemos primeros planos de la parte inferior del hielo e información sobre exactamente los mecanismos detrás del derretimiento”, dijo el investigador en uno de los estudios. aviso.

Wåhlin y su equipo de investigación estaban a bordo del rompehielos surcoreano RV/IV Araon. Antes de cada inmersión, se programa una ruta para el dispositivo, de modo que no permanezca en contacto constante con el barco de investigación. Con la ayuda del sistema de navegación, Ran encuentra el camino de regreso a aguas abiertas. Sin embargo, esto no funcionó en la última inmersión planificada en enero y la palabra “Ran” no apareció en la ubicación programada. Tanto la búsqueda por voz como las búsquedas con helicópteros y drones no han tenido éxito.

Investigador de la Antártida: “Algo inesperado sucedió bajo el hielo”

“Es como buscar una aguja en un pajar sin saber dónde está”, dice Whalen. “En este punto, las baterías de Ran están agotadas. Todo lo que sabemos es que algo inesperado sucedió bajo el hielo. Sospechamos que se metió en problemas y luego no pudo salir”.

El vehículo submarino no tripulado RAN ha desaparecido bajo el glaciar Thwaites Doomsday en la Antártida. (Foto de archivo) © Anna Valen

El equipo de investigación sabía que algo podía pasar durante cualquier inmersión y que había mucho en juego. Sin embargo, el riesgo merece la pena, subraya Valen: “Los datos que recibimos de Rann son únicos en el mundo y de gran valor para la investigación internacional”. La pérdida de Ran es un duro golpe. “Adquirimos Ran hace cinco años, y en estos cinco años hemos realizado una decena de misiones, trabajos de formación, desarrollo y pruebas”, afirma el investigador.

El vehículo submarino de la RAN cuesta más de 3 millones de euros

El vehículo submarino RAN fue adquirido en 2015 por 38 millones de coronas suecas (unos 3,37 millones de euros) por una fundación afiliada a la Universidad de Gotemburgo. “Nuestro objetivo es sustituir a RAN. Buscaremos un financista. Incluso si el dispositivo se pierde, el conocimiento y el personal bien formado permanecen en la organización”, afirmó Wåhlin. (factura impaga)

